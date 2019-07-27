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Новости. Общество
13:15, 27 Июля 2019
фото: "ВКонтакте"/Артур Парфенчиков

Парфенчиков планирует создать в районе "Бесовых следков" историко-культурный парк

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил проработать вопросы с юридическим оформлением земли под туробъектами на территории, которая сейчас является лесным фондом.

По мнению руководителя региона, развитие музея беломорских петроглифов сдерживает то, что это территория лесного фонда. Поэтому  в ближайшее время рассмотрят вопросы с юридическим оформлением земли под туробъектами. Об этом Артур Парфенчиков написал на своей странице в "ВКонтакте", побывав на месте реконструкции защитного павильона "Бесовы Следки".

"Заявка на статус объекта ЮНЕСКО – серьезный шаг, и наша задача создать план развития данной территории, которая станет большим историко-культурным парком с разными группами петроглифов, а их здесь много, с экологическими турами и музейно-исторической реконструкцией, Фестивалем традиционной первобытной культуры. Каждый год мы должны привлекать сюда сотни тысяч туристов, тогда появится экономика для создания современной инфраструктуры. Здесь все очень интересно: история, петроглифы, Кемь, Соловецкий монастырь, деревянное зодчество, объекты военной истории, стоянки древних, природа, дайвинг и многое другое. В этом году 2,5 млн рублей пойдут на финансирование энергетики для павильона, и ещё 5 млн на обустройство территории Залавруги – создание арт-объектов на туристической тропе, мостика через потоку, беседок и других объектов. В ноябре мы посмотрим на первые результаты работы", - сообщил глава республики.

По его словам, реконструкции защитного павильона "Бесовы Следки" продолжается. Запланирована заливка стен павильона по всему контуру до верхней отметки и работы по гидроизоляции фундамента. На рассмотрение в Беломорскую администрацию направлен теплотехнических расчет по павильону, дорабатывается проектная документация. Субсидия на прокладку кабеля, технологической дороги к павильону, разворотной площадки у моста через протоку Кислый Пудас и на работы по благоустройству территории петроглифов уже доведена Беломорскому району.

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Комментарии

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Lana
2019-07-27 14:40:45
Что это за павильон такой, который возвести уже как год не могут? Столько бетона вбухано. Зачем такие мощные конструкции из монолитного ж/бетона, когда есть готовые решения по возведению павильонов из сборных конструкций как, например, в Питере.
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