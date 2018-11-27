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Новости. Общество
08:05, 27 Ноября 2018
фото: https://onf.ru/region/kareliya_republic/

Парфенчиков подписал постановление о повышении взноса на капремонт в Карелии

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Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2019 году составит 8 рублей 25 копеек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства, согласно которому установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год. Он составит 8,25 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Отметим, что в 2018 году минимальный размер взноса составляет 7 рублей 60 копеек.

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Комментарии

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Нищий земляк
2018-11-27 09:19:53
Очередной побор от партии, ремонт делают безобразно,содержание аппарата "управления" фондом не проверяется,а надо бы, почти пол- тысячи в месяц платим не за что....наш дом ,якобы, в 2027 году запланирован на ремонт, смешно и грустно, но платить надо, побор государственный.... потому иначе : суд,приставы, арест счетов....в общем всё для людей,как обычно в России.....
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2018-11-27 08:52:13
управляйки и так капремонт не делают. теперь еще больше за это получать будут!
NIK
2018-11-27 08:47:07
перед уходом и то надо нагадить людям .
Гость
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