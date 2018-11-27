Парфенчиков подписал постановление о повышении взноса на капремонт в Карелии

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2019 году составит 8 рублей 25 копеек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства, согласно которому установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год. Он составит 8,25 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Отметим, что в 2018 году минимальный размер взноса составляет 7 рублей 60 копеек.