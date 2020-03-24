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Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)

Новости. Общество
18:28, 25 Марта 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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В Карелии вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в ранее подписанные распоряжения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

Согласно распоряжению руководителя региона, на территории Карелии приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров и кинозалов, театров, плавательных бассейнов, аквапарков, фитнес-центров, детских игровых комнат и детских игровых зон, в том числе в торговых центрах, других развлекательных и досуговых заведений.

В ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах вводится запрет на курение кальяна.

Кроме того, лицам старше 60 лет рекомендуется обеспечить режим самоизоляции (в первую очередь лицам с хроническими заболеваниями), кроме случаев выполнения трудовой функции и посещения общественных мест с целью решения вопросов жизнеобеспечения.

С текстом распоряжения можно ознакомиться здесь http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5560/.

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Комментарии

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12345
2020-03-25 21:36:38
Что то я не понимаю, а что власти делают в части обеспечения масками надлежащего качества, антисептиками? Органы власти не уходят на каникулы, там посетителям, сотрудникам маски будут выдавать? Наверное , есть вопросы, которые по телефону не решить и не ограничить полный доступ посетителям? Почему об этом ничего не говорится?
нетюлень
2020-03-25 21:05:33
Понадобилась пандемия, чтобы закрыть ночные притоны. Не было бы счастья...
Leopol'd
2020-03-25 20:54:13
Всё пытаюсь понять, чем им кальяны не угодили?
Ткачев
2020-03-25 21:10:55
Leopol'd, Мундштук один на всех на весь день работы. А ты кальянную курируешь?)))
Изя
2020-03-25 19:50:21
Дай бог тебе здоровья и выйти из этого кризиса достойно )))
Изя
2020-03-25 19:40:56
Сам то где отсидится ?? В Чехии , Карловых Варах ? Дай бог ему здоровья ))))
кир
2020-03-25 19:29:03
Дошло наконец. Это только начало преобразования общества.
Уже нужна язычникам новая короновирусная религия.
Зиновий
2020-03-25 19:21:01
Посмотрим как закроются на карантин Лотос-плазе и другие большие макеты, что-то не верится?!
Asu
2020-03-25 19:03:52
по предложенной ссылке образец чудовищной работы бюрократической машины. пришлось все изменения почитать чтобы найти с какого числа действуют новые ограничения. Судя по всему задним числом с 12 марта
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