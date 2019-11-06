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Новости. Общество
12:55, 06 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Парфенчиков пообещал "карельский колорит" финскому фаст-фуду в Карелии

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Финская компания "Хесбургер", которая планирует открыть сеть ресторанов фаст-фуд в Карелии, согласилась с условием использоваться продукты карельских товаропроизводителей.

Об этом во время поездки в Костомукшу сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Одним из условий нашего сотрудничества станет придание их кухне карельского колорита, возможность покупать в кафе продукты наших производителей", - сказал губернатор.

Где откроются первые рестораны финского фаст-фуда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2019-11-06 13:24:10
очередное .......
новый
2019-11-06 13:11:57
Угу. Самобытные настолько жадные, что финны разорятся через недель.
Гость
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