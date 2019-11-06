Парфенчиков пообещал "карельский колорит" финскому фаст-фуду в Карелии

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Финская компания "Хесбургер", которая планирует открыть сеть ресторанов фаст-фуд в Карелии, согласилась с условием использоваться продукты карельских товаропроизводителей.
Об этом во время поездки в Костомукшу сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Одним из условий нашего сотрудничества станет придание их кухне карельского колорита, возможность покупать в кафе продукты наших производителей", - сказал губернатор.
Где откроются первые рестораны финского фаст-фуда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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