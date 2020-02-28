Парфенчиков пообещал найти время и пожать руку школьнику из Рабочеостровска

Глава Карелии оценил мужественный поступок школьника, который помог спасти жизнь людям, провалившимся в майну Белого моря.

"14-летний школьник из Рабочеостровска спас жизнь мужчине и женщине, провалившимся в майну Белого моря. Егор, лежа на льду, держал их за руки, пока не подоспела помощь. Это мужественный героический поступок! Обязательно найду время пожать тебе руку", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля. Как ранее сообщала "Столица на Онего", около 15.00 семейная пара из Кеми отправилась домой по льду Белого моря. Мотособака провалилась под лед, и местные жители оказались в воде.

По словам пострадавшей, они с мужем пробыли в воде около получаса. Проезжающие мимо мужчины помогли им выбраться. Среди неравнодушных оказался и 14-летний школьник. Лежа на льду, подросток держал за руки провалившихся.

Спасенные поблагодарили всех, кто помог, а особенно ребенка – за храбрость. В данный момент с жителями Кеми все хорошо – они не заболели.