Парфенчиков пообещал не допустить открытия магазина в Доме культуры

Власти Карелии готовы выкупить помещения Дома культуры в Сортавальском районе у местного предпринимателя, который собирается открыть там магазин.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков, комментируя итоги первого дня своей поездки в район.

По его словам, в собственности предпринимателя находится часть помещений Дома культуры поселка Хелюля.

"Сейчас наша задача – выкупить эти помещения… Для достижения соглашения о выкупе необходимо найти в поселке для предпринимателя удобное для строительства нового магазина место", - написал Парфенчиков.

По его словам, в Доме культуры работают 19 творческих коллективов различных направлений, в том числе хореографический ансамбль "Пеппи" - победитель международных и российских конкурсов. Губернатор навал его "образцовым коллективом Республики Карелия".

"В творческих объединениях, кружках, секциях, клубах по интересам занимаются и малыши от 3 лет, и подростки, и люди пожилого возраста – дополнительные помещения Дому культуры просто необходимы. Данным вопросом сейчас занимаются местная администрация, Министерство имущественных и земельных отношений, Минстрой", - добавил глава республики.