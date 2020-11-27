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Парфенчиков пообещал не допустить открытия магазина в Доме культуры

Новости. Общество
16:52, 28 Ноября 2020
фото: страница А. Парфенчикова Вконтакте
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Власти Карелии готовы выкупить помещения Дома культуры в Сортавальском районе у местного предпринимателя, который собирается открыть там магазин.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков, комментируя итоги первого дня своей поездки в район.  

По его словам, в собственности предпринимателя находится часть помещений Дома культуры поселка Хелюля.

"Сейчас наша задача – выкупить эти помещения… Для достижения соглашения о выкупе необходимо найти в поселке для предпринимателя удобное для строительства нового магазина место", - написал Парфенчиков.

По его словам, в Доме культуры работают 19 творческих коллективов различных направлений, в том числе хореографический ансамбль "Пеппи" - победитель международных и российских конкурсов. Губернатор навал его  "образцовым коллективом Республики Карелия".

"В творческих объединениях, кружках, секциях, клубах по интересам занимаются и малыши от 3 лет, и подростки, и люди пожилого возраста – дополнительные помещения Дому культуры просто необходимы. Данным вопросом сейчас занимаются местная администрация, Министерство имущественных и земельных отношений, Минстрой", - добавил глава республики.

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-28 17:12:29
Одобряю. Это будет способствовать идейно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи в приграничном регионе.
Гость
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