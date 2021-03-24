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Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии

Новости. Общество
10:17, 25 Марта 2021
фото: ТАСС / Антон Новодережкин
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Глава республики Артур Парфенчиков не пошел на поводу туристов, которых утомляют карельские комары.

Артур Парфенчиков пообещал не уничтожать комаров, несмотря на жалобы туристов на назойливых насекомых.

На пресс-конференции в "Интерфаксе" губернатору был задан вопрос, касающийся жалоб туристов на обилие комаров с мая до конца июля и возможной ликвидации этих насекомых.

"Как бы мы ни относились к комару, это часть экосистемы. Если мы сейчас уберем комаров, значит, пойдет некий дисбаланс во всей экосистеме. Станет меньше пернатых, еще каких-то животных и так далее. Я бы так кардинально все-таки не подходил к этой ситуации", - сказал Парфенчиков. Слова губернатора цитирует "Интерфакс".

Сообщается также, что Парфенчиков назвал комара одним из символов Карелии.

Ранее сообщалось, как "Комар-тракторист" из Петрозаводска попал в число самых необычных скульптур России.

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