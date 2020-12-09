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"Комар-тракторист" из Петрозаводска попал в число самых необычных скульптур России

Новости. Общество
08:20, 10 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в народном голосовании за самый необычный арт-объект.

Две скульптуры, установленные в Петрозаводске, стали финалистами туристического проекта. "Комар-тракторист" Александра Кима и композиция "Что раньше?" вошли в число 10 работ, отобранных жюри, для народного голосования за самые необычные скульптуры России, сообщили в администрации города.

В восьмом раунде голосования с нашими скульптурами конкурируют памятники "Коту Семену" (Мурманск), "Сене Малине" (Архангельская область), "Бабушке" (Ленинградская область), известный петербургский "Чижик-Пыжик", а также памятники "Барону Мюнхаузену" (Калининградская область), "Самоизоляции" (Санкт-Петербург), "Семейству Мойдодыров" (Новгородская область) и скульптура динозавра (Псковская область).

Петрозаводчан приглашают присоединиться к голосованию и поддержать полюбившиеся арт-объекты. Выбрать скульптуру на сайте организатора конкурса можно до 14 декабря. Для участия в голосовании необходимо зайти под своим аккаунтом "ВКонтакте". Подробности можно узнать здесь.

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