Парфенчиков пообещал помочь школьнице из Питкяранты

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Глава Карелии решил помочь питкярантской школьнице, которая разработала проект по созданию семейной фермы.
Об этом Парфенчиков сообщил у себя в соцсети после встречи с участниками российского школьного движения и регионального фестиваля инициатив "Рост", который проходит в Петрозаводске.
"Хороший разговор получился, интересный. И практический результат тоже есть: по итогам встречи дал поручение оказать помощь школьнице из Питкяранты. Она должна представить свой проект по созданию семейной фермы на конференции в Мурманске, но доходы многодетной семьи не позволяют ей туда поехать. Кроме того, поручил проработать вопрос оказания мер господдержки по созданию этой семейной фермы", - сообщил Артур Парфенчиков.
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