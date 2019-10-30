Парфенчиков пообещал помочь школьнице из Питкяранты

Глава Карелии решил помочь питкярантской школьнице, которая разработала проект по созданию семейной фермы.

Об этом Парфенчиков сообщил у себя в соцсети после встречи с участниками российского школьного движения и регионального фестиваля инициатив "Рост", который проходит в Петрозаводске.

"Хороший разговор получился, интересный. И практический результат тоже есть: по итогам встречи дал поручение оказать помощь школьнице из Питкяранты. Она должна представить свой проект по созданию семейной фермы на конференции в Мурманске, но доходы многодетной семьи не позволяют ей туда поехать. Кроме того, поручил проработать вопрос оказания мер господдержки по созданию этой семейной фермы", - сообщил Артур Парфенчиков.