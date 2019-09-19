Парфенчиков пообещал проверить обоснованность расходов бюджета на закупку топлива к зиме

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказал недовольство действиями ГУП "Карелкоммунэнерго", которое отвечает за теплоснабжение 9 районов республики, по закупке топлива для котельных по максимальной цене.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства республики, где обсуждалась подготовка ЖКХ Карелии к отопительному сезону.

Руководитель ГУП "Карелкоммунэнерго" Станислав Хазанович сообщил, что в результате аукциона топливо было закуплено не за 24 тыс. рублей за тонну, как планировалось, а за 26 тыс. рублей за тонну.

Что в свою защиту сказал Хазанович, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".