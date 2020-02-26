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Парфенчиков пообещал пустить под снос превратившиеся в руины здания в Карелии

Новости. Общество
10:00, 27 Февраля 2020
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава республики Артур Парфенчиков рассказал об итогах масштабной инвентаризации имущества в Карелии, которая выявила значительное количество ветхих и разрушенных построек.

По словам губернатора, из 613 объектов, находящихся в республиканской собственности, 47 полностью разрушены. Их планируется исключать из списка имущества казны. Еще 25 объектов представляют собой руины, которые необходимо сносить, поскольку восстановление экономически нецелесообразно.

"В муниципалитетах работа по инвентаризации еще не завершена. Но на сегодняшний день уже выявлены 382 ветхих и аварийных объекта. Сейчас наша задача – просчитать, сколько средств понадобится для того, чтобы снести все аварийные и заброшенные здания и восстановить те, которые еще могут функционировать. До конца года эта работа должна быть завершена", - сообщил Артур Парфенчиков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-02-27 11:01:41
А что будут делать со зданиями никак ге использующимися, но пока еще не превратившимися в руины?
zanoza
2020-02-27 10:47:47
Деньги наверное из федерального бюджета под снос и восстановление объектов выклянчит, а потом как всегда их распилят, а объекты так и останутся стоять дальше, пока природа их не снесёт.
Изя
2020-02-27 10:36:57
Пообещал , значит ничего не будет , спим дальше . Ещё ПТЗ и Сямозеро не соединил и тут снова такое …. :)
новый
2020-02-27 10:17:36
Надо выразить протест и собрать подписи.
Изя
2020-02-27 10:38:01
За отставку или за снос ????)))
Os
2020-02-27 10:09:57
Корреспондентский пункт снесет на Комсомольском? Вот где можно детский сад построить.
NIK
2020-02-27 10:07:21
Это он умеет делать хорошо . Сносить не строить , не созидать . Не забыл бы потом землю удачно продать и не ошибиться .
grisha
2020-02-27 10:38:11
NIK, Судя по Невскому Пассажу сносить он тоже не умеет.
кир
2020-02-27 10:46:10
grisha, тебе магазин мешает? Нет. Чего вопишь и смуту наводишь?
grisha
2020-02-27 11:12:20
кир,
Советских газет не читаю, информацию получаю из различных альтернативных источников и кроме того умею её анализировать. А магазин здесь просто информационный повод высказаться.
кир
2020-02-27 11:02:55
grisha, смотри в глубь и "не читай советские газеты перед обедом". Я против того, чтобы от сноса магазина выиграл только бывший советский чиновник и богатей, который от системы всё получил. Но ему мало. Хочется насолить главе по определенным причинам. Используя связи, он добился решения суда в свою пользу.
А вы повелись.((
grisha
2020-02-27 11:02:17
Сандари, Я имел ввиду не тот процесс о котором ты подумал.
Сандари
2020-02-27 10:55:45
grisha,

Как жаль, что те кто "умеет управлять процессом" уже работают дворниками и сторожами.... )
grisha
2020-02-27 10:50:54
кир, Мне мешает неумение их управлять процессом.
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