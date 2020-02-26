Парфенчиков пообещал пустить под снос превратившиеся в руины здания в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал об итогах масштабной инвентаризации имущества в Карелии, которая выявила значительное количество ветхих и разрушенных построек.

По словам губернатора, из 613 объектов, находящихся в республиканской собственности, 47 полностью разрушены. Их планируется исключать из списка имущества казны. Еще 25 объектов представляют собой руины, которые необходимо сносить, поскольку восстановление экономически нецелесообразно.

"В муниципалитетах работа по инвентаризации еще не завершена. Но на сегодняшний день уже выявлены 382 ветхих и аварийных объекта. Сейчас наша задача – просчитать, сколько средств понадобится для того, чтобы снести все аварийные и заброшенные здания и восстановить те, которые еще могут функционировать. До конца года эта работа должна быть завершена", - сообщил Артур Парфенчиков.

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