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Парфенчиков пообещал сохранить историческую застройку в одном из районов Петрозаводска

Новости. Общество
10:05, 26 Ноября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Артур Парфенчиков вспомнил молодость и ускорил снос старого здания на Зареке, пообещав при этом сохранить участки исторической каменной застройки в районе.

«Зарека… Район, где прошли значительная часть моего детства, отрочество, юность, — написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, — вот и заканчивается жизнь дома 13 по ул. Луначарского. Вчера дал поручение ускорить его снос — в очень людном месте находится уже нежилое здание. А сегодня здесь активно работает техника.»

Глава Карелии сообщил, что в течении ближайших четырех — пяти лет будут снесены все старые аварийные дома на Зареке — вместо них район украсится новыми постройками.

«Но мы сохраним участки исторической каменной застройки, проведём капитальный ремонт и реконструкцию таких зданий, чтобы максимально сохранить облик района», — отметил Артур Парфенчиков, взгрустнув напоследок, глядя на уходящие в прошлое дома.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-11-26 11:04:39
А ещё недавно говорил, что в деревне вырос. Братья Шмаенники 27 -этажек настроят? Был один "исторический квартал" в районе ул. Федосовой... Теперь по настоянию одного застройщика та шоссе построили...
кир
2021-11-26 10:56:59
Пофиг совсем эти развалюхи. Как люди в них жили?
Эндшпиль
2021-11-26 10:50:32
Наверное застройщик зашел куда надо, вот и болтовня пошла. Развед признаки)). Как прекрасен вид из окна дома 19 после отпуска, в перерывах между ходоками и калитками с морсом, наверное.
Эндшпиль
2021-11-26 10:46:51
Любарский в таком случае зачем нужен? Если Артур Олегович, городской темой занимается. Или занимаемся всем и ничем? Главное пыль в глаза пустить видимостью работы? Зачем дублировать мэра? Или мэр все после перелома не удел? Чо происходит? Дурят православных?
Изя
2021-11-26 11:36:22
Эндшпиль, пусть работают ВКонтакте оба , никому же не мешают ))) :)
David.
2021-11-26 11:13:49
Эндшпиль, Как зачем??? Отпиаривать решения старших.
Изя
2021-11-26 10:42:03
Значит трындец зареке наступает ))) :)
Детство он вспомнил ))) :)
Leopol'd
2021-11-26 10:29:08
Как раз полгода-год назад настойчиво требовали снести каменные сарайчики. Ту самую "историческую застройку".
Поздноватое зажигание. Или правая рука и левая не дружат.
Гость
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