Парфенчиков пообещал сохранить историческую застройку в одном из районов Петрозаводска

Артур Парфенчиков вспомнил молодость и ускорил снос старого здания на Зареке, пообещав при этом сохранить участки исторической каменной застройки в районе.

«Зарека… Район, где прошли значительная часть моего детства, отрочество, юность, — написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, — вот и заканчивается жизнь дома 13 по ул. Луначарского. Вчера дал поручение ускорить его снос — в очень людном месте находится уже нежилое здание. А сегодня здесь активно работает техника.»

Глава Карелии сообщил, что в течении ближайших четырех — пяти лет будут снесены все старые аварийные дома на Зареке — вместо них район украсится новыми постройками.

«Но мы сохраним участки исторической каменной застройки, проведём капитальный ремонт и реконструкцию таких зданий, чтобы максимально сохранить облик района», — отметил Артур Парфенчиков, взгрустнув напоследок, глядя на уходящие в прошлое дома.