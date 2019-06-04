Парфенчиков пообещал строить новые ФАПы по карельским технологиям

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике будут создаваться фельдшерско-акушерские пункты по собственным проектам с использованием местных материалов.

Артур Парфенчиков проанонсировал создание в Карелии фельдшерско-акушерских пунктов по собственным технологиям. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети.

"Мы приступаем к созданию ФАПов, которые будут отличаться от стандартных модульных конструкций. ФАПы по карельскому проекту будут собраны с использованием карельских материалов на наших предприятиях и установлены в этом году на станции Шуйская, в Спасской Губе и в поселке Лоймола. Эти ФАПы будут с подводкой к центральным системам водоснабжения, отопления, канализации", - написал Парфенчиков.

Как сообщил губернатор, в этом году в районах Карелии установят 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели из федерального бюджета выделены 57 млн рублей, из республиканского – 32 млн рублей.