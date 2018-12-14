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Новости. Экономика
13:10, 14 Декабря 2018

Парфенчиков попросил 5,4 млрд рублей на дороги

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Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к членам государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики с просьбой поддержать обращение о выделении из федерального бюджета 5,4 млрд рублей на реконструкцию дорог регионального и местного значения.

Об этом Парфенчиков заявил сегодня на заседании госкомисси, которое проходит в Петрозаводске под председательством главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Mike
2018-12-14 13:16:04
Он только просить и может и кататься по надуманным поводам в Москву да за рубеж. Организовать и что- либо сделать - нет. Где конкретные дела его и назначенных им чиновников- приставов? Нет дел! Только деньги бюджетные проедают и плодят армию чиновников и зарплату себе повышают.
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