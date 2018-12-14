Парфенчиков попросил 5,4 млрд рублей на дороги

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к членам государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики с просьбой поддержать обращение о выделении из федерального бюджета 5,4 млрд рублей на реконструкцию дорог регионального и местного значения.

Об этом Парфенчиков заявил сегодня на заседании госкомисси, которое проходит в Петрозаводске под председательством главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

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