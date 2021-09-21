Парфенчиков попросил прокуратуру дать оценку дачной застройке сельхозземель под Петрозаводском

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился в прокуратуру республики с просьбой оценить законность продажи сельскохозяйственных земель ООО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева» частным лицам под дачную застройку.

Об этом губернатор сообщил сегодня на совещании правительства.

«Я не понимаю, как мы отдаем землю для распашки, для сельхозназначения, а сам арендатор каким-то образом решает, что земля переходит к частным, юридическим лицам. Это что за разбазаривание сельхозземель?», — заявил Парфенчиков.

По словам министра имущественных и земельных отношений Карелии Янины Свидской, продажа земель совхоза им. Зайцева была проведена по закону.

«Эта процедура возможна — предоставление в аренду с последующим правом выкупа земельных участков. Действительно, по совхозу им. Зайцева этот опыт имеется. Часть земельного участка, который был предоставлен в 2005 году, уже передан в собственность физическим и юридическим лицам. С учетом Правил землепользования и застройки были изменены виды разрешенного использования, которые подразумевают, в том числе строительство садовых домов. Там, где Правилами землепользования и застройки это установлено, это легитимная ситуация. И те, лица, которые выкупили эти участки, строят там садовые дома», — сказала Свидская.

Губернатор с этим не согласился. По его мнению, решения о передаче сельхозземель под иные цели вправе принимать только органы власти.

«Землю взяли, как будто для того, чтобы сельское хозяйство развивать, а потом вдруг возникают какие-то схемы, что эта земля уходит под другие цели. Я попросил прокурора республики дать оценку этой ситуации», — добавил глава республики.