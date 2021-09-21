Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09

Парфенчиков попросил прокуратуру дать оценку дачной застройке сельхозземель под Петрозаводском

Новости. Общество
15:48, 01 Октября 2021
фото: © gorod-kamyshlov.ru

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился в прокуратуру республики с просьбой оценить законность продажи сельскохозяйственных земель ООО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева» частным лицам под дачную застройку.

Об этом губернатор сообщил сегодня на совещании правительства.

«Я не понимаю, как мы отдаем землю для распашки, для сельхозназначения, а сам арендатор каким-то образом решает, что земля переходит к частным, юридическим лицам. Это что за разбазаривание сельхозземель?», — заявил Парфенчиков.

По словам министра имущественных и земельных отношений Карелии Янины Свидской, продажа земель совхоза им. Зайцева была проведена по закону.

«Эта процедура возможна — предоставление в аренду с последующим правом выкупа земельных участков. Действительно, по совхозу им. Зайцева этот опыт имеется. Часть земельного участка, который был предоставлен в 2005 году, уже передан в собственность физическим и юридическим лицам. С учетом Правил землепользования и застройки были изменены виды разрешенного использования, которые подразумевают, в том числе строительство садовых домов. Там, где Правилами землепользования и застройки это установлено, это легитимная ситуация. И те, лица, которые выкупили эти участки, строят там садовые дома», — сказала Свидская.

Губернатор с этим не согласился. По его мнению, решения о передаче сельхозземель под иные цели вправе принимать только органы власти.

«Землю взяли, как будто для того, чтобы сельское хозяйство развивать, а потом вдруг возникают какие-то схемы, что эта земля уходит под другие цели. Я попросил прокурора республики дать оценку этой ситуации», — добавил глава республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2021-10-01 17:07:59
Хде фрау слабунова в протестанутой футболке с плакатиком и питицией ?
drug
2021-10-01 16:48:42
Какой позор !
Давят людей своей властью.
Неужели Олония и Славмо будут молчать ?
Коллективная жалоба Президенту страны по данному и другим фактам.
Гриша
2021-10-01 16:43:58
Щас офф начнет про невский пассаж визжать
David.
2021-10-01 16:10:20
А че как с 9 гектарами около Ялгубы? Что за фирма Лесть и почему без торгов? Губер так же хочет и в других местах раздавать?
Изя
2021-10-01 16:39:11
David., ++++++++++++10000000000000555555555555555555 . Вот где мафия так мафия )))))
Житель Карелии
2021-10-01 15:55:36
г-н Парфенчиков не хочет попросить прокуратуру дать оценку действиям властей во время лесных пожаров этим летом??? АУ!!! Сколько га сгорело? скольким гражданам был нанесён вред здоровью? Выборы прошли - началась "бурная " деятельность ....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги

Чтиво

30.09.2021 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»