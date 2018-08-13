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Новости. Общество
15:54, 13 Августа 2018

Парфенчиков посетит Китай в рамках ответного визита

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Делегацию властей Карелии в китайскую провинцию Фуцзянь возглавит Артур Парфенчиков.

"В сентябре 2018 года планируем ответный визит в провинцию Фуцзянь руководителя республики Артура Парфенчикова, который возглавит делегацию для участия в Китайской международной торгово-инвестиционной выставке в городе Сямынь», — сказал замглавы республики Владимир Тимофеев.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-13 16:10:35
Вкуснейший рыбник пусть не забудет взять с собой
xxxxxxx
2018-08-13 16:03:56
Пусть съездит , отдохнет , на это денег бюджетных хватит в Карелии , да и без него не убудет . Развитие подождёт .Может подарков себе привезёт . Счастливый Глава , счастливый народ .
Гость
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