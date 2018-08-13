Парфенчиков посетит Китай в рамках ответного визита

По теме
Загрузка...
Делегацию властей Карелии в китайскую провинцию Фуцзянь возглавит Артур Парфенчиков.
"В сентябре 2018 года планируем ответный визит в провинцию Фуцзянь руководителя республики Артура Парфенчикова, который возглавит делегацию для участия в Китайской международной торгово-инвестиционной выставке в городе Сямынь», — сказал замглавы республики Владимир Тимофеев.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
08.08.2018, 10:55
07.08.2018, 15:05
10.08.2018, 11:44
10.08.2018, 10:00
Аналитика
Сегодня 09:00
Обществоведение
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
10.08.2018 12:00
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
11.08.2018 10:40
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии