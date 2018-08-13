Парфенчиков посетит Китай в рамках ответного визита

Делегацию властей Карелии в китайскую провинцию Фуцзянь возглавит Артур Парфенчиков.

"В сентябре 2018 года планируем ответный визит в провинцию Фуцзянь руководителя республики Артура Парфенчикова, который возглавит делегацию для участия в Китайской международной торгово-инвестиционной выставке в городе Сямынь», — сказал замглавы республики Владимир Тимофеев.

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