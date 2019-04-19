Парфенчиков посмотрит фильм о Карелии, снятый индейцем

Презентация и показ авторского фильма Дика О’Хари состоится в Центре культуры "Премьер" 20 апреля, сообщили в Минкульте Карелии.

В 20.00 в Центре культуры "Премьер" состоится презентация и показ авторского фильма Дика О’Хари о достопримечательностях и красотах Карелии. Фильм снят на английском языке для международной аудитории.

Автор и главный герой киноленты Дик О’Хари – потомок коренных индейцев, режиссер. Он снимает фильмы об удаленных уголках России.

На премьере фильма будут присутствовать глава Карелии Артур Парфенчиков, Дик О’Хари и руководитель культурного центра "Премьер" Андрей Редькин.

В программе мероприятия запланирована презентация возможностей киноинкубатора, совместный просмотр картины и общение со зрителями. Вход на кинопоказ свободный.