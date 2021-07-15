Парфенчиков посулил выгоды дачным кооперативам после включения в состав населенных пунктов

Власти Карелии будут помогать дачным кооперативам менять свой статус и входить в состав населенных пунктов.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

«Смотришь на эти дачные кооперативы, которые проникают уже своей инфраструктурой в наши населенные пункты… Я сам беседовал с членами таких кооперативов. Конечно, многие хотели бы стать частью населенного пункта, это даст возможность большей ответственности государства за содержание инфраструктуры, водоснабжения, улиц, очистки, подачи электроэнергии и так далее», — сказал губернатор.

По его мнению, включение дачных кооперативов в состав населенных пунктов будет стимулировать индивидуальное жилищное строительство.

Подробнее об этой инициативе читайте в интернет-газете «Вести Карелии».