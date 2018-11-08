Парфенчиков потребовал выгнать подрядчика с реконструкции спортбазы в Ялгубе

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал выгнать и внести в черный список подрядчика, который выиграл конкурс на реконструкцию универсальной загородной учебно-тренировочной базы "Школы высшего спортивного мастерства" в деревне Ялгуба Прионежского района Карелии.

Как сказал на заседании правительства первый замминистра спорта, физической культуры и делам молодежи Карелии Роман Голубев, завтра вице-премьер Лариса Подсадник с представителями Минстроя, УКСа поедет на объект. Подрядчик вышел на объект, но строительство временно приостановлено. В начале следующей недели будет проведено совещание по вопросу работ.

"Выгоняйте его. Выгоняйте и вносите в черный список. Чего ждать-то? Давайте будем еще весны ждать, пока он будет ходить-бродить в одном лице. Видим уже, что пришел очередной разгильдяй, к сожалению, в рамках законных процедур. Давайте его выгонять уже сейчас. Давайте актировать (составлять акт - прим.ред) то, что ходит там один человек, полусломанный экскаватор. Давайте выгонять их оттуда, вносить в черные списки и предъявлять требования", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"По-другому никак. Я понимаю, что это тяжелейшая работа, но мы сегодня находимся в таких рамках. Мое мнение, что по бюджетным деньгам вообще должны быть определенные списки предприятий, которые должны иметь право выходить на освоение бюджетных средств. И это право надо заслужить на строительном рынке. А не так, что создали ООО, и оно здесь с непонятными предложениями, а потом пропадает", - сказал глава региона.

"Хорошо, что мы находимся на казначейском сопровождении, чтобы деньги не перечислять. Поэтому деньги все останутся у нас. Надо и жуликам этим информацию доводить: "Не получите ни копейки! Чего приходите-то? Деньги вам поступят только тогда, когда отчитаетесь о проделанной работе, поэтому в Карелии делать нечего", - заявил он.

По его словам, проблема недобросовестных подрядчиков заключается в несовершенстве 44 закона.

"Если мы видим, что подрядчик месяц-полтора ничего не делает, то давайте с ним сразу расставаться, вносить его в черный список, объявлять новые торги. Ну, а что делать? Это проблема, о которой мы все говорим, в том числе в рамках преддверия тех проектов, которые будут в рамках нацпроектов. В губернаторском корпусе это обсуждаем, потому что придут большие деньги, придут большие стройки", - пояснил губернатор.