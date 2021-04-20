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Парфенчиков поздравил экс-главу Карелии Катанандова с днем рождения

Новости. Общество
11:51, 21 Апреля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выступил с поздравлением, адресованным бывшему губернатору Сергею Катанандову.

Бывшему главе Карелии Сергею Катанандову исполнилось 66 лет. С днем рождения экс-губернатора поздравил нынешний глава Карелии Артур Парфенчиков. Текст поздравления опубликован в соцсети.

«Сегодня День рождения у человека, который очень многое сделал для Карелии. 66 лет исполняется Сергею Леонидовичу Катанандову. Это имя хорошо знакомо каждому жителю Карелии: он был мэром Петрозаводска, с 1998 по 2010 год руководил республикой, затем представлял ее в Совете Федерации. И даже уехав из Карелии, он не забывает свой родной край, оказывает поддержку. Уважаемый Сергей Леонидович, примите мои искренние поздравления. Желаю вам здоровья, энергии и благополучия!», — гласит поздравление.

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Комментарии

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udo
2021-04-21 12:45:57
В его бытность плитами выложили дорожку у школы. Зову её "тропой Катанандова". Залита водой, не пройти и некоторые плиты выворочены трактором. Поздравлять его не с чем. Результат налицо.
ромео
2021-04-21 12:33:09
Слабунова поздравила?
врунофф
2021-04-21 12:10:23
шенделовича он тоже с ДР поздравил, но это закрытая информация.
udo
2021-04-21 12:22:44
врунофф, :)
Изя
2021-04-21 12:17:06
врунофф, откуда прознал ??))) :)
dimchik19725
2021-04-21 12:05:22
Мои поздравления, Сергей Леонидович!
Изя
2021-04-21 12:17:35
dimchik19725, путёвка в жизнь ? )))
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