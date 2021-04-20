Парфенчиков поздравил экс-главу Карелии Катанандова с днем рождения

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выступил с поздравлением, адресованным бывшему губернатору Сергею Катанандову.

Бывшему главе Карелии Сергею Катанандову исполнилось 66 лет. С днем рождения экс-губернатора поздравил нынешний глава Карелии Артур Парфенчиков. Текст поздравления опубликован в соцсети.

«Сегодня День рождения у человека, который очень многое сделал для Карелии. 66 лет исполняется Сергею Леонидовичу Катанандову. Это имя хорошо знакомо каждому жителю Карелии: он был мэром Петрозаводска, с 1998 по 2010 год руководил республикой, затем представлял ее в Совете Федерации. И даже уехав из Карелии, он не забывает свой родной край, оказывает поддержку. Уважаемый Сергей Леонидович, примите мои искренние поздравления. Желаю вам здоровья, энергии и благополучия!», — гласит поздравление.