Парфенчиков поздравил медиков с профессиональным праздником

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с праздником медицинских работников и ветеранов сферы здравоохранения.

Поздравление руководитель республики разместил на своей странице "ВКонтакте".

"Ваша работа – это беспрестанное служение людям. Сострадание, милосердие, умение принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека – удивительное сочетание душевных и профессиональных качеств. Низкий вам поклон за ваш труд! Желаю вам, дорогие друзья, конечно же здоровья, благополучия, искренних слов благодарности от пациентов. Пусть современная наука вооружает вас новыми технологиями, а мы в Карелии продолжим вкладывать значительные средства в переоснащение лечебных учреждений, развитие поликлинической и фельдшерско-акушерской сети, совершенствование детского здравоохранения, внедрять высокотехнологичную медицинскую помощь, обновлять автопарк "скорых", приобретать квартиры для медицинских специалистов в районах Карелии", - написал Парфенчиков.