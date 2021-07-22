Парфенчиков поздравил по телефону олимпийского чемпиона: «Эта медаль – и наше достояние» (ВИДЕО)

После победы спортсмена из Карелии Владислава Ларина на Олимпиаде в Токио глава республики Артур Парфенчиков позвонил ему по телефону и поздравил с золотой медалью.

«Благодарим тебя за эту победу, за эту яркую страницу в истории Карелии, в истории карельского спорта. Я помню, как года два назад мы говорили о главной цели в твоей спортивной жизни — это золотая олимпийская медаль. Я очень рад и поздравляю, что это событие состоялось», — сказал губернатор.

По его словам, он хочет встретиться с победителем после его возвращения в Карелию.

«Хотим порадоваться вместе с тобой, посмотреть олимпийскую медаль, которая, позволь мне сказать, и наше достояние — карельское», — добавил Парфенчиков.

Видеозапись разговора он разместил на своей странице Вконтакте.

Владислав Ларина сегодня в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль.