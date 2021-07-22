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Парфенчиков поздравил по телефону олимпийского чемпиона: «Эта медаль – и наше достояние» (ВИДЕО)

Новости. Спорт
19:02, 27 Июля 2021

После победы спортсмена из Карелии Владислава Ларина на Олимпиаде в Токио глава республики Артур Парфенчиков позвонил ему по телефону и поздравил с золотой медалью.

 «Благодарим тебя за эту победу, за эту яркую страницу в истории Карелии, в истории карельского спорта. Я помню, как года два назад мы говорили о главной цели в твоей спортивной жизни — это золотая олимпийская медаль. Я очень рад и поздравляю, что это событие состоялось», — сказал губернатор.

По его словам, он хочет встретиться с победителем после его возвращения в Карелию.

«Хотим порадоваться вместе с тобой, посмотреть олимпийскую медаль, которая, позволь мне сказать, и наше достояние — карельское», — добавил Парфенчиков.

Видеозапись разговора он разместил на своей странице Вконтакте.

Владислав Ларина сегодня в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-27 21:00:47
Уж такая заслуга, что Петров вынужден тренировать еще команду другого региона, чтобы нормально зарабатывать. Нет тут заслуг карельского правительства.
Изя
2021-07-27 19:51:33
Да , Ларин молодец , остальные нет , И тут надо присосаться к чужим успехам . :)
наташка
2021-07-27 19:42:17
Скоро очередная суббота. Когда пожары потушишь, поздравитель ?
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