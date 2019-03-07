ВИДЕО: Парфенчиков поздравил женщин с праздником

Глава Карелии в соцсети поздравил женщин с 8 марта.

Глава Карелии в соцсети "ВКонтакте" поздравил женщин с 8 марта.

"Дорогие женщины! Поздравляю вас с праздником Весны, Любви и Красоты! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации профессиональных планов, тепла родных сердец, радости и любви!", – написал Парфенчиков.

К посту Артур Парфенчиков прикрепил видеоролик.