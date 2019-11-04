Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем народного единства

Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление жителей Карелии с праздником.

"Сегодня мы отмечаем День народного единства. Эта дата, 4 ноября, отсылает нас к событиям 1612 года. Тогда люди разных национальностей и сословий объединились ради одной цели – защиты Отечества. Народное ополчение, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, освободило Москву от польских интервентов. Еще не раз в истории нашей страны, в самые трудные и переломные моменты, именно единение помогало нам противостоять угрозам", - написал Парфенчиков.

"Уверен, каждому, кто живет в Республике Карелия, хочется видеть ее процветающей и сильной. Объединив усилия, соединив опыт старшего поколения и энергию молодых, мы сделаем жизнь в нашей республике лучше! Дорогие друзья, с праздником! Желаю вам здоровья, успехов, взаимопонимания, добра и мира", - заявил глава региона.

С программой празднования Дня народного единства в Карелии можно познакомиться здесь.