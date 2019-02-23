Парфенчиков пожелал военнослужащим и ветеранам мирного неба над головой

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил защитников Отечества с 23 февраля.
"Сегодня мы чествуем всех, кто стоит на страже Отечества, охраняет мир и покой наших граждан. С огромной благодарностью вспоминаем солдат и офицеров, которые в годы Великой Отечественной войны не жалели своей жизни ради свободы и независимости родной земли, ради благополучия будущих поколений. Чествуем тех, кто в мирное время посвятил себя служению Родине, для кого служба в Вооруженных силах России – не только профессиональный долг, но и призвание, смысл жизни", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".
Артур Парфенчиков пожелал военнослужащим, ветеранам Вооруженных Сил крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.
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