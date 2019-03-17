Парфенчиков предлагает жителям Карелии встретить "Крымскую весну"

Глава республики Артур Парфенчиков пригласил петрозаводчан и гостей города на митинг и концерт, посвященные воссоединению Крыма с Россией

18 марта в Петрозаводске состоится главное событие фестиваля "Крымская весна". В 13:00 на площадке у Центра образования и творчества "Петровский дворец" (ул. Красная, 8) пройдет митинг и концерт, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.

Как пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте", пять лет назад произошло важное событие в новейшей истории России – Крым вернулся в состав Российской Федерации.

"За минувшие пять лет значительно изменились основные социально-экономические показатели Крыма: развивается экономика, начали работу свободные экономические зоны, Крым и Севастополь практически полностью интегрированы в правовое поле России, растет благосостояние крымчан. И сегодня уже мы являемся свидетелями того, как активно развивается инфраструктура и экономика Крыма, можем стать участниками этих обновлений или просто посетить этот благодатный край в качестве туристов!" - пишет Артур Парфенчиков.