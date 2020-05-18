Парфенчиков предложил дарить медицинские маски покупателям в магазинах

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил владельцам торговых точек предусмотреть выдачу бесплатных средств защиты от коронавируса при определенных условиях покупки.

На прямой линии в соцсети Артур Парфенчиков предложил предпринимателям мотивировать посетителей торговых точек, выдвавая им бесплатные маски при определенных условиях покупок.

"Я бы просил сферу торговли, особенно крупные центры, все-таки предусмотреть такую мотивацию покупателей. Какая-то сумма покупки все-таки могла бы иметь в виде гранта бесплатные маски, какие-то, может быть, дезинфекторы. Сегодня это тоже часть, наверно, торговой культуры. Купил .. товар, получил бесплатно маски", - заявил Парфенчиков.

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