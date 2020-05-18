890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полупустые троллейбусы ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ) 1
18.05.2020 11:20
Двойное убийство немыслимой жестокости совершил житель Карелии 6
18.05.2020 18:45
Курсант из Карелии стал победителем всероссийского состязания чтецов (ВИДЕО) 3
18.05.2020 17:50

Парфенчиков предложил дарить медицинские маски покупателям в магазинах

Новости. Общество
09:11, 19 Мая 2020
фото: скриншот трансляции / ВК
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил владельцам торговых точек предусмотреть выдачу бесплатных средств защиты от коронавируса при определенных условиях покупки.

На прямой линии в соцсети Артур Парфенчиков предложил предпринимателям мотивировать посетителей торговых точек, выдвавая им бесплатные маски при определенных условиях покупок.

"Я бы просил сферу торговли, особенно крупные центры, все-таки предусмотреть такую мотивацию покупателей. Какая-то сумма покупки все-таки могла бы иметь в виде гранта бесплатные маски, какие-то, может быть, дезинфекторы. Сегодня это тоже часть, наверно, торговой культуры. Купил ..  товар, получил бесплатно маски", - заявил Парфенчиков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-05-19 10:12:38
Какой же он всё-таки " интересный " персонаж , прокуроры и приставы просто отдыхают . :)
Никита
2020-05-19 09:42:42
Опять халява . Себе зарплаты офигенные за счёт бюджета нарезал , а народу пусть бизнес платит . Хитро и гнусно . Жутко не повезло карелам с губернатором .
кир
2020-05-19 09:38:59
Либерастам совсем нечем заняться на работе. Они комментарии пишут. :)
Leopol'd
2020-05-19 09:27:48
Очень похоже на старый анекдот про Горбачева.
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей!
новый
2020-05-19 10:11:23
Leopol'd, тупой анекдот. Не засоряй эфир словесным поносом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

18.05.2020 15:59
Тема недели
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 2
Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако, осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 7
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 4
13.05.2020 13:45
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»