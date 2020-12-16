Парфенчиков предложил давать бизнесу землю без торгов на более мягких условиях

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить требование к инвестиционным проектам, под которые бизнес может получить земельные участки в аренду без проведения торгов.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в республиканское законодательство, которое регламентирует выделение земельных участков предпринимателям, реализующим "масштабные инвестиционные проекты".

Такой статус сейчас имеют проекты, стоимость которых составляет не менее 300 млн рублей. Глава Карелии предлагает снизить эту планку до 100 млн рублей. Компании, которые заявят, что готовы вложить в свой проект такие деньги, получат право аренды земельных участков без торгов. Ранее власти Карелии уже снижали минимальную сумму инвестиций для "масштабных инвестиционных проектов". До 2018 года претендовать на землю на льготных условиях могли только те компании, которые инвестировали в свои проекты не мене 500 млн рублей. Чем губернатор объясняет необходимость новых послаблений, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".