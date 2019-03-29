Парфенчиков предложил отправлять трудных подростков работать в монастырях

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил, куда отправлять трудных подростков летом, среди вариантов – монастыри.

О таких инициативах Парфенчиков рассказал в четверг на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

"Кстати, посмотрите, -я не знаю, возможно ли это по закону – может быть, кого-то (из подростков) в монастыри направить (работать) сотрудниками за деньги", - сказал Парфенчиков.

Кроме того, он добавил, что несовершеннолетних можно отправлять собирать ягоды или работать на фермы и пасеки.

По словам замминистра образования Карелии Натальи Волковой, в республике насчитывается 594 подростка 14-18 лет, состоящих на учете подразделений по делам несовершеннолетних.

На трудоустройство подростков (в свободное от учебы время) и выплату материальной поддержки в бюджете Карелии заложено 2,7 млн рублей. Эта сумма рассчитана не менее чем на 1,5 тысячи человек.

Как отметила Волкова, несовершеннолетние, находящиеся в трудном положении и под надзором правоохранителей, имеют право на выплаты при устройстве на работу. Это зарплата и государственная материальная поддержка (двукратная минимальная величина пособия по безработице, умноженная на районный коэффициент).

"В большинстве случаев несовершеннолетние граждане устраиваются на работу в учреждения образования, центры детского творчества, дополнительного образования детей, социально-досуговые центры. Подростки привлекаются к работам по благоустройству территорий, к строительным работам, оказанию почтовых услуг, в качестве подсобных рабочих на предприятиях, совхозах", - сказала Волкова.