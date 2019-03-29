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Новости. Общество
08:05, 29 Марта 2019
фото: правительство Карелии

Парфенчиков предложил отправлять трудных подростков работать в монастырях

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил, куда отправлять трудных подростков летом, среди вариантов – монастыри.

О таких инициативах Парфенчиков рассказал в четверг на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

"Кстати, посмотрите, -я не знаю, возможно ли это по закону – может быть, кого-то (из подростков) в монастыри направить (работать) сотрудниками за деньги", - сказал Парфенчиков.

Кроме того, он добавил, что несовершеннолетних можно отправлять собирать ягоды или работать на фермы и пасеки.

По словам замминистра образования Карелии Натальи Волковой, в республике насчитывается 594 подростка 14-18 лет, состоящих на учете подразделений по делам несовершеннолетних. 

На трудоустройство подростков (в свободное от учебы время) и выплату материальной поддержки в бюджете Карелии заложено 2,7 млн рублей. Эта сумма рассчитана не менее чем на 1,5 тысячи человек.

Как отметила Волкова, несовершеннолетние, находящиеся в трудном положении и под надзором правоохранителей, имеют право на выплаты при устройстве на работу. Это зарплата и государственная материальная поддержка (двукратная минимальная величина пособия по безработице, умноженная на районный коэффициент).

"В большинстве случаев несовершеннолетние граждане устраиваются на работу в учреждения образования, центры детского творчества, дополнительного образования детей, социально-досуговые центры. Подростки привлекаются к работам по благоустройству территорий, к строительным работам, оказанию почтовых услуг, в качестве подсобных рабочих на предприятиях, совхозах", - сказала Волкова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-03-29 10:38:49
Дело не новое и бесполезное как показывает практика. Были группы лечения от пьянства при разных приходах и что? Сын одной известной в прошлом активистки по работе с детьми был туда направлен. На простых работах и в другой среде зависимые должны были вылечиваться. Ничего подобного. Приехал оттуда после "лечения" трудотерапией и здесь дворником работал. Когда матери не стало, то и родительскую квартиру отобрали с полным юридическим сопровождением "борцы с наркозависимостью и алкоголизмом", чьи желтые бумаги висят на каждом столбе и дереве.
однозначно
2019-03-29 10:07:48
Одобряю. Давно пора зачистить город от проблемных сопляков.
Leopol'd
2019-03-29 09:34:56
... и присудить год монастыря!
Беня
2019-03-29 10:39:28
Leopol'd, ....строго режима...
насмешница
2019-03-29 09:30:57
Прием трудников, для проживания в монастыре, желающих потрудится во славу Божию (безвозмездно), в монастырь производится не постоянно, а только при насущной необходимости, и только на определённый монастырским начальством срок, при усливии выполнения трудниками возлагаемых на них послушаний.
В качестве трудников, в монастырь принимаются только православные люди, для которых первостепенной и самой насущной задачей является церковная жизнь, а именно желание человека укрепится в христианском образе жизни, продолжить процесс своего воцерковления посредством участия в Святых Таинствах и всего уклада монастырской жизни; люди, которые в свою очередь, восходя путем смирения, послушания и молитвы, конечной своей целью имеют стяжание с Божией помощью христианских добродетелей и Евангельского совершенсва.
Трудник должен быть воцерковлен или до приезда в монастырь, регулярно посещая церковные службы, исповедуясь и причащаясь Святых Христовых Тайн, начать процесс своего воцерковления.
Перед тем, как обратится в монастырь за благословением на свое трудничество, человек должен прежде получить устное благословение на эту поездку у своего духовника или священника, у которого он постоянно исповедуется. Однако благословение своего духовника или священника, не является правом сразу приехать в монастырь, поскольку такое право может дать только руководство монастыря.
И т.д. Всего 16 пунктов
Беня
2019-03-29 10:33:49
насмешница, да все проще. Продолжаем держаться тренда переименований :)
Зона теперь будет называться монастырь, кум - архимандритом. Ну.... в принципе этого достаточно. Звучит уже достаточно благочестиво :)
тетка
2019-03-29 09:24:48
Не поняла : благое дело или монастыри денег хотят.
Беня
2019-03-29 10:38:32
тетка, невменяемых сопляков надо куда-то сплавить. Предлагаю направить их к тетке, будет у них комиссаром архимандритом. В смях же споют, шо "тетка хочет бабла, Ты знаешь чики-чики-чики-чикита" и пусть попробует отвертеться от этого благородного дела :)
goo
2019-03-29 08:45:18
Никак, господину Парфенчикову китайские экскурсоводы про Шаолинь рассказали? И завертелось колесо новых идей)
Серж
2019-03-29 08:43:26
При чём тут работа в монастырях за бюджетные деньги . " Дельное " предложение " дельного " юриста-чиновника ". Это уже про кого то было сегодня ,похожего .
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