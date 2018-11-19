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Новости. Общество
16:21, 19 Ноября 2018

Парфенчиков предложил рассказывать в СМИ истории успеха жителей Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил систематически рассказывать о людях, которые добились успеха.

"Вообще надо показывать людей, которые добились успеха в бизнесе… Необязательно это должны быть глобальные проекты… Все уже знают про Вадима Маркелова и других бизнесменов. Например, безработный взял маленькую субсидию, а через два года поднимается, у него аппетиты, у него уже наемные рабочие появились", - сказал Артур Парфенчиков на встрече с членами общественной палатой Карелии.

"То же самое по некоммерческим организациям. Нужно показывать тех людей, которые добиваются результатов. Про каждого победителя грантов должна быть отдельная информация в СМИ", - сказал глава республики.

Член Общественной палаты Карелии Елена Аксентьева добавила, что у Общественного телевидения России имеется возможность делать подобные сюжеты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
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2018-11-19 16:29:49
Как бы всем и услышать об успехах видных чиновников на своём " посту " , а лучше бы ещё и увидеть эти успехи наяву .
gaudealis
2018-11-19 16:29:29
Ждём сюжеты про успех Белуги, Мазуровского, Боднарчука, Тараканова, Михеева и прочих святых мучеников успешных людей, в поте лица и исключительно честным путём добившихся жизненного успеха.
Гость
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