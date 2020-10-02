Парфенчиков предложил установить бюст поэта Клюева возле здания медколледжа в Петрозаводске

Глава Карелии напомнил, что в Петрозаводском медколледже учился поэт Николай Клюев, друг Сергея Есенина.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о посещении медицинского колледжа в Петрозаводске.

"Побывал в Петрозаводском медицинском колледже. Отмечу, что за год он заметно преобразился. Во-первых, и в учебном корпусе, и в общежитии стало гораздо теплее. В общей сложности в обоих зданиях заменили 365 окон. Сейчас в общежитии идет модернизация теплоузла, аналогичные работы в учебном корпусе мы провели еще в прошлом году. Также там заменили все светильники, в результате экономия электроэнергии уже сейчас составляет 20-25%. Кроме того, здесь привели в порядок и прилегающую территорию".

Сейчас здесь учатся 1199 студентов со всей республики, отметил Парфенчиков. Кроме того, в очно-заочном формате повышает квалификацию младший медперсонал центральных районных больниц. В этом году набрали дополнительно пять групп для Кемской, Лоухской, Суорявской и Сортавальской ЦРБ.

"Конечно, еще многое предстоит сделать. Будем дальше приводить в порядок общежитие. Дал поручение провести ремонт кровли над пристройкой. И обязательно продолжить ремонт спортивного зала. Новые окна там установили, теперь необходимо заменить покрытие пола и закупить спортинвентарь".

Глава Карелии после посещения медколледжа предложил установить возле здания бюст поэта Николая Клюева.

"Считаю, что студенты, которые учатся в одном из старейших учебных заведений республики, должны знать его историю. Например, тот факт, что здесь учился Николай Клюев, друг Есенина. Предложил установить у центрального входа бюст поэта".