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Парфенчиков предложил установить бюст поэта Клюева возле здания медколледжа в Петрозаводске

Новости. Общество
15:13, 03 Октября 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Глава Карелии напомнил, что в Петрозаводском медколледже учился поэт Николай Клюев, друг Сергея Есенина.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о посещении медицинского колледжа в Петрозаводске.

"Побывал в Петрозаводском медицинском колледже. Отмечу, что за год он заметно преобразился. Во-первых, и в учебном корпусе, и в общежитии стало гораздо теплее. В общей сложности в обоих зданиях заменили 365 окон. Сейчас в общежитии идет модернизация теплоузла, аналогичные работы в учебном корпусе мы провели еще в прошлом году. Также там заменили все светильники, в результате экономия электроэнергии уже сейчас составляет 20-25%. Кроме того, здесь привели в порядок и прилегающую территорию".

Сейчас здесь учатся 1199 студентов со всей республики, отметил Парфенчиков. Кроме того, в очно-заочном формате повышает квалификацию младший медперсонал центральных районных больниц. В этом году набрали дополнительно пять групп для Кемской, Лоухской, Суорявской и Сортавальской ЦРБ.

"Конечно, еще многое предстоит сделать. Будем дальше приводить в порядок общежитие. Дал поручение провести ремонт кровли над пристройкой. И обязательно продолжить ремонт спортивного зала. Новые окна там установили, теперь необходимо заменить покрытие пола и закупить спортинвентарь".

Глава Карелии после посещения медколледжа предложил установить возле здания бюст поэта Николая Клюева.  

"Считаю, что студенты, которые учатся в одном из старейших учебных заведений республики, должны знать его историю. Например, тот факт, что здесь учился Николай Клюев, друг Есенина. Предложил установить у центрального входа бюст поэта".

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Комментарии

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кир
2020-10-03 15:25:30
Полудикие племена должны поклоняться. Не важно кому, не важно чему. Начальство знает. Это у нас в крови.
Изя
2020-10-03 15:28:01
По делу , бабка , пиши . Напоролась коньяка и несёшь пургу (((
Гость
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