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Парфенчиков предложил выдавать разрешения на охоту сельским жителям на льготных условиях

Новости. Общество
11:23, 26 Августа 2021
фото: © Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС

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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает несправедливым действующий порядок распределения лицензий на добычу лося путем жеребьевки.

Об этом он сообщил на заседании правительства республики при обсуждении причин сбоя в автоматизированной системе подачи заявок на лицензии, который произошел в середине августа. По заключению Минприроды, работа электронной системы была парализована из-за массовой подачи заявлений роботизированным способом с использованием специально написанного программного обеспечения.

По словам Парфенчикова, «нельзя все отдавать на волю слепого случая».

«Если это отдаленный поселок, местные жители — для них это образ жизни. Как их можно ставить на одну линию с людьми, которые приезжают просто заняться спортивной охотой? Есть разница — охота ради увлечения и охота ради промысла и проживания… Почему мы не решаем вопрос, чтобы жители сельской местности имели какие-то гарантированные объемы добычи лося?.. Например, квота 100 особей распределяется исключительно между лицами, проживающими в сельской местности Республики Карелия. Пусть общественность скажет, справедливо это или несправедливо», — предложил губернатор.

По его мнению, систему квот можно распространить на добычу и других видов охотничьих животных.

В Минприроды будет создана рабочая группа с участием представителей общественных охотничьих организаций, ученых, защитников природы, прокуратуры. Они подготовят предложения по внесению необходимых изменений в законодательство.

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Комментарии

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Никита
2021-08-26 11:30:29
Опять лазейки выдумывают для коррупционных делишек . ну ни как не могут по -честному работать .
Гость
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