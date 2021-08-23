Парфенчиков предложил выдавать разрешения на охоту сельским жителям на льготных условиях

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает несправедливым действующий порядок распределения лицензий на добычу лося путем жеребьевки.

Об этом он сообщил на заседании правительства республики при обсуждении причин сбоя в автоматизированной системе подачи заявок на лицензии, который произошел в середине августа. По заключению Минприроды, работа электронной системы была парализована из-за массовой подачи заявлений роботизированным способом с использованием специально написанного программного обеспечения.

По словам Парфенчикова, «нельзя все отдавать на волю слепого случая».

«Если это отдаленный поселок, местные жители — для них это образ жизни. Как их можно ставить на одну линию с людьми, которые приезжают просто заняться спортивной охотой? Есть разница — охота ради увлечения и охота ради промысла и проживания… Почему мы не решаем вопрос, чтобы жители сельской местности имели какие-то гарантированные объемы добычи лося?.. Например, квота 100 особей распределяется исключительно между лицами, проживающими в сельской местности Республики Карелия. Пусть общественность скажет, справедливо это или несправедливо», — предложил губернатор.

По его мнению, систему квот можно распространить на добычу и других видов охотничьих животных.

В Минприроды будет создана рабочая группа с участием представителей общественных охотничьих организаций, ученых, защитников природы, прокуратуры. Они подготовят предложения по внесению необходимых изменений в законодательство.