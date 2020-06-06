Парфенчиков приказал приостановить все госзакупки в Карелии, кроме товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Введенные Парфенчиковым меры по "обеспечению сбаланированности регионального бюджета" предусматривают урезание и существующих расходов карельской казны. В частности, республиканским министерствам и ведомствам предписано в течение нескольких дней (!) провести "инвентаризацию расходных обязательств" и представить в Минфин Карелии предложения по "сокращению соответствующих бюджетных ассигнований".

Еще один пункт губернаторского указа обязывает карельских чиновников приостановить осуществление госзакупок для республиканских нужд, за исключением тех товаров, работ и услуг, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, а также для реализации мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета.

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