890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России за сутки зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19 3
Сегодня 10:51
Куда жаловаться на нарушения "масочного режима" в общественном транспорте, рассказали в мэрии Петрозаводска 8
Сегодня 10:08
Один человек пострадал в результате пожара в таунхаусе в Петрозаводске 5
Сегодня 08:38
Найдена 14-летняя девочка, которая пропала в Петрозаводске 2 июня 5
06.06.2020 23:54
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают? 1
Сегодня 14:30
Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с компенсациями пенсионерам 1
Новое
Сегодня 15:44

Парфенчиков приказал приостановить все госзакупки в Карелии, кроме товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом

Новости. Экономика
16:51, 07 Июня 2020
фото: коллаж © Правительство Карелии
Загрузка...

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Введенные Парфенчиковым меры по "обеспечению сбаланированности регионального бюджета" предусматривают урезание и существующих расходов карельской казны. В частности, республиканским министерствам и ведомствам предписано в течение нескольких дней (!) провести "инвентаризацию расходных обязательств" и представить в Минфин Карелии предложения по "сокращению соответствующих бюджетных ассигнований".

Еще один пункт губернаторского указа обязывает карельских чиновников приостановить осуществление госзакупок для республиканских нужд, за исключением тех товаров, работ и услуг, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, а также для реализации мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)
02.06.2020, 12:00
Таежный клещ идет на Запад

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  9
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»