Парфенчиков принял участие в совещании Патрушева по нацбезопасности

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне принял участие в совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Запада.

Как сообщает сайт Совета безопасности России, Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа.

Отдельное внимание на совещании было уделено энергетической безопасности, рискам возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Подчеркивалось, что ключевыми факторами обеспечения энергобезопасности являются надежность и гарантированность поставок в округ энергоносителей, способность создать необходимые резервные запасы энергоресурсов, а также стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения. Отмечалась важность принятия дополнительных мер и обеспечения надежной работы электрогенерирующих, электросетевых и теплоснабжающих объектов, а также трубопроводного транспорта.

На совещании обсудили профилактические меры, направленные на снижение преступности в энергетической сфере, и вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов ТЭК.

Совещание прошло с участием полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, глав регионов федерального округа, представителей федеральных министерств и ведомств.

Карелию представлял Артур Парфенчиков.