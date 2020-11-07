Парфенчиков призвал горожан не паниковать из-за резкого роста заражений COVID-19 в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков считает, что ситуация с ростом числа заражений коронавирусом находится под контролем.

Об этом Парфенчков сообщил в соцсети.

"Друзья, понимаю, что сегодняшняя информация о большом числе инфицированных в республике многих взволновала. Действительно, 312 человек – столько у нас впервые за все время пандемии. И все же давайте не будем паниковать, утверждая, что Карелия не готова к росту заболеваемости. Это не так", - заявил он.

Глава республики рассказал, что в Карелии увеличено число коек для больных коронавирусом.

"Мы увеличили число коек для пациентов с коронавирусом в лечебных учреждениях: с 6 ноября их стало на 60 больше. Всего в республике сейчас 842 койки для лечения COVID-19. И треть из них пока остаются свободными. Кислородом оснащены 360 коек и 94 оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких для крайне тяжелых пациентов. На сегодняшний день на ИВЛ у нас находятся 8 человек, то есть 86 коек с ИВЛ не заняты", - заявил губернатор.

По оценке Парфенчикова, медучреждения оснащены необходимым оборудованием.

"Для диагностики коронавируса мы установили во всех наших ковид-центрах компьютерные томографы. Они уже работают в Республиканской инфекционной больнице, противотуберкулезном диспансере, Городской поликлинике №1, в Госпитале для ветеранов войн. В ближайшее время будет введен в строй томограф в Питкяранте. К концу ноября новый цифровой томограф появится в Сортавальской ЦРБ", - отметил он.

Парфенчиков добавил, что благодаря созданию дополнительных ПЦР-лабораторий, существенно выросло и число тестов.

"Все, кто внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса в нашей стране, знает, что сейчас рост заболеваемости отмечается практически во всех регионах. Вырос в России и уровень смертности от COVID-19. Наша республика не исключение. Но при этом у нас он по-прежнему вдвое ниже среднероссийского показателя. Безусловно, уход из жизни каждого человека – это трагедия и тяжелая утрата, смириться с которой невозможно", - заявил Артур Парфенчиков и призвал горожан соблюдать меры безопасности.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.