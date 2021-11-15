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12.11.2021 14:42

Парфенчиков призвал первого зама мэра Петрозаводска «открыться для народа»

Новости. Общество
12:59, 23 Ноября 2021
фото: кадр из видеотрансляции

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Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил первого заместителя мэра Петрозаводска Инну Колыхматову отвечать на жалобы жителей города в социальных сетях.

С такой просьбой губернатор обратился к ней на сегодняшней встрече с представителями бизнеса.

Когда Колыхматова начала рассказывать об обращениях предпринимателей к администрации, Парфенчиков поинтересовался, есть ли у них возможность напрямую писать первому заместителю главы города в соцсетях. Она ответила, что приемом обращений занимается специальный «кураторский центр».

Глава Карелии считает это недостаточным.

«Как это, у такого высокого чиновника муниципалитета нет прямой связи?.. Знаете, как интересно бывает, когда вечером придешь домой, а там Юлия (фермер Юлия Шелемех, — прим. ред.) написала, что ей торгового места не дают. Ты тут же начинаешь вечером всех поднимать, что за безобразие, почему наша клубника не может попасть на прилавки…» — сказал Парфенчиков.

В качестве примера он привел мэра Петрозаводска Владимира Любарского.

«Он открыт и не только стихи пишет, а еще и жалобы конкретные разрешает… Инна Сергеевна, откройтесь для народа», — добавил глава региона.

Первый заммэра пообещала, что выполнит эту просьбу.

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Комментарии

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Hовый
2021-11-23 14:12:15
Я уже готов : снег не чистят, песок не сыплют. А у соседки за стеной кошки целыми днями в ванне орут.
12345
2021-11-23 14:01:27
Странный пример про клубнику. Что значит "не дают места" ? На общих основаниях эти вопросы должны решать? На праве аренда? Или как-то по-иному должны?
Изя
2021-11-23 13:48:26
И еще один чинуша пропал для работы в простоах соц.сетей , Мало бездельников , давйте все пиарится :)
Саныч
2021-11-23 13:33:55
Вот-вот! Поймай хейта.
Гость
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