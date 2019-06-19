Подписаться
Новости. Экономика
08:20, 19 Июня 2019
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Парфенчиков прокомментировал назначение куратором Карелии федерального министра

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал на то, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать нашу республику из-за слабости ее экономики.

"С федеральным Минэкономразвития мы и ранее активно взаимодействовали, в первую очередь по вопросам реализации ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", - заявил Парфенчиков. - Надеюсь, что личное участие Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно, что не только федеральное финансирование является залогом успешного территориального развития. Есть ряд моментов, которые лежат вне плоскости финансовых вопросов. Их решение требует организационных, нормативно-правовых изменений. И в таких случаях, именно роль куратора призвана скоординировать работу федеральных органов исполнительной власти с региональными.

Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Но рассчитывать мы должны, в первую очередь, на собственные силы. Перспективы у нас есть, о чем свидетельствуют динамика развития и рост доходов".

Напомним, регионы России со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров, Карелии достался министр экономического развития Максим Орешкин.

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-06-19 09:44:18
Бесконечные смотрящие за смотрящими и бесконечное дно за дном.
Патриот
2019-06-19 09:00:57
За 2,5 года правления Парфенчикова регион так и остался отсталым и его развитие сведено на нет . Кураторство как раз свидетельствует , что правительство не в состоянии развивать регион . Как то и обидно , что приграничный с Евросоюзом регион находится в одном ряду с самыми отсталыми регионами России.
Доколе ???????? Патрушев , Нургалиев " надорвались" и свалили .
goo
2019-06-19 08:37:22
Есть ряд моментов, которые лежат вне плоскости финансовых вопросов. Их решение требует организационных, нормативно-правовых изменений.


Для увольнения Мирошник нужен Орешкин?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2019, 06:40
Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
15.06.2019, 09:00
В Петрозаводске женщина погибла под колесами иномарки

Аналитика

17.06.2019 15:23
Обществоведение
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 6
Почетный гражданин карельской столицы выступил против планов мэрии установить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".
Жертвы приватизации 9
17.06.2019 13:37
Как успешно продать образ Карелии китайскому раю?
17.06.2019 11:24
В ЖК "Народный" можно купить квартиры по очень низким ценам
17.06.2019 09:37
Большой ремонт Ирины Мирошник 18
14.06.2019 14:28
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2019 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?" 12
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 12
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019 17:58
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»