Парфенчиков прокомментировал назначение куратором Карелии федерального министра

Глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал на то, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать нашу республику из-за слабости ее экономики.

"С федеральным Минэкономразвития мы и ранее активно взаимодействовали, в первую очередь по вопросам реализации ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", - заявил Парфенчиков. - Надеюсь, что личное участие Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно, что не только федеральное финансирование является залогом успешного территориального развития. Есть ряд моментов, которые лежат вне плоскости финансовых вопросов. Их решение требует организационных, нормативно-правовых изменений. И в таких случаях, именно роль куратора призвана скоординировать работу федеральных органов исполнительной власти с региональными.

Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Но рассчитывать мы должны, в первую очередь, на собственные силы. Перспективы у нас есть, о чем свидетельствуют динамика развития и рост доходов".

Напомним, регионы России со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров, Карелии достался министр экономического развития Максим Орешкин.

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.