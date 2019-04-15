Парфенчиков проведет "прямую линию" в соцсети

Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет "прямую линию", сообщили в правительстве республики.

В субботу 20 апреля в 11.00 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" в паблике "Республика Карелия".

Темой "прямой линии" станет социально-экономическое развитие республики, планы которого руководитель региона озвучит в своем Послании Законодательному собранию 19 апреля.

Артур Парфенчиков ответит на интересующие жителей республики вопросы, касающиеся развития различных сфер, включая образование, здравоохранение, производство, сельское хозяйство, туризм и т.д.

Вы сможете узнать, что будет сделано на той или иной территории в ближайшие годы. Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте", так и прислать их заранее, оставив комментарии в паблике под этим постом.

Обращения и вопросы к Парфенчикову можно оставлять здесь.