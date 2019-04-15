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Новости. Общество
15:24, 15 Апреля 2019

Парфенчиков проведет "прямую линию" в соцсети

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Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет "прямую линию", сообщили в правительстве республики.

В субботу 20 апреля в 11.00 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" в паблике "Республика Карелия".

Темой "прямой линии" станет социально-экономическое развитие республики, планы которого руководитель региона озвучит в своем Послании Законодательному собранию 19 апреля.

Артур Парфенчиков ответит на интересующие жителей республики вопросы, касающиеся развития различных сфер, включая образование, здравоохранение, производство, сельское хозяйство, туризм и т.д.

Вы сможете узнать, что будет сделано на той или иной территории в ближайшие годы. Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте", так и прислать их заранее, оставив комментарии в паблике под этим постом.

Обращения и вопросы к Парфенчикову можно оставлять здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-04-15 15:59:01
Когда будет задействована советская модель экономики и финсистемы?
Беня
2019-04-15 15:56:14
Хорошо. Вопрос:
Почему раньше были ж люди как люди и вдруг все стали кретины? Парадокс!
Grek
2019-04-15 16:01:40
Беня, те . про кого говорите были , есть и будут кретины .Факт !
Grek
2019-04-15 15:44:57
Видимо к телевидению у главы как и у людей веры уже нет , все ушли в социальные сети . Там легче жить , работать и отдыхать , а самое главное развиваться . Будем строить виртуальную Карелию.
zanoza
2019-04-15 15:34:02
А где же прямое общение в эфире? Не правильная у вас "прямая линия" , однако :)
Grek
2019-04-15 16:06:04
zanoza, Не дай бог , что кто то что-то умное и по-существу спросит на ТВ . А как отвечать то ? Вы хоть подумали об этом ?
zanoza
2019-04-15 16:20:56
Grek, да и на имидже не скажется, а то ещё вспылит в прямом эфире, даже В Контакте не всегда получается сдерживать эмоции.
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