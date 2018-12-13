Парфенчиков распорядился сократить большинство чиновников Управления по госзакупкам Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую структуру Управления по государственным закупкам республики.

Напомним, ведомство было создано в октября 2017 года. Штатная численность его составила 17 человек. Оно включало начальника, заместителя начальника, специалиста 1-й категории и два отдела. Его возглавила Елена Игнатенкова.

Как следует из распоряжения, которое в конце ноября подписал глав республики, штатная численность ведомства сократилась до 5 чиновников. В том числе в ведомстве исключили ставку специалиста первой категории.

Ранее Парфенчиков подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения "Центр организации закупок Республики Карелия".