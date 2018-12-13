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Новости. Общество
07:15, 13 Декабря 2018

Парфенчиков распорядился сократить большинство чиновников Управления по госзакупкам Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую структуру Управления по государственным закупкам республики.

Напомним, ведомство было создано в октября 2017 года. Штатная численность его составила 17 человек. Оно включало начальника, заместителя начальника, специалиста 1-й категории и два отдела. Его возглавила Елена Игнатенкова.

Как следует из распоряжения, которое в конце ноября подписал глав республики, штатная численность ведомства сократилась до 5 чиновников. В том числе в ведомстве исключили ставку специалиста первой категории.

Ранее Парфенчиков подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения "Центр организации закупок Республики Карелия".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-12-13 09:50:51
Судя по статье, сокращение с 17 до 5 человек старой структуры, плюс создание нового учреждения.
User
2018-12-13 09:27:50
"Оно включало начальника, заместителя начальника, специалиста 1-й категории и два отдела."

В лодке были капитан, зам капитана, начальники двух отсеков и один гребец 1-й категории. Гребца сократили за низкие показатели, остальным за стремление к победе выписали премию. Классика!
ни фига себе
2018-12-13 09:11:33
.... как же теперь муж то в СК РК жить будет , если жену сократили ?
ПлачУ и ПлАчу
2018-12-13 08:58:40
10 таких ведомств закроет? 170 чел = по 17 в каждом.
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