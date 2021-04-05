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Парфенчиков рассказал, для чего дают гранты начинающим фермерам

Новости. Экономика
10:57, 06 Апреля 2021
фото: ГТРК "Карелия"
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Начинающие фермеры в Карелии в этом году получат гранты "Агростартап" на занятие птицеводством, растениеводством и животноводством.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Средства можно направить на приобретение земельных участков, сельхозтехники, посадочного материала, строительство или ремонт производственных зданий и подключение их к инженерным сетям. Максимальная сумма гранта – 5 млн рублей", - написал губернатор.

По его словам, прием заявок на конкурс "Агростартап" завершится 19 апреля.

За два года действия программы такие гранты получили почти 50 жителей Карелии.

Ранее министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов сообщил, что количество грантов фермерам в 2021 году сократится по сравнению с 2020 годом.

С чем это связано, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-04-06 13:19:51
Что можно развить на грант в 5 млн. рублей? О каком развитии птицеводства, животноводства и растениеводства можно заявлять при таком финансировании? Может Парфенчиков нам мастер-класс покажет :)
кир
2021-04-06 11:24:38
Это их риски, а нам пофиг, - сказал кот.
Гость
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