Парфенчиков рассказал, для чего дают гранты начинающим фермерам

"Средства можно направить на приобретение земельных участков, сельхозтехники, посадочного материала, строительство или ремонт производственных зданий и подключение их к инженерным сетям. Максимальная сумма гранта – 5 млн рублей", - написал губернатор.

По его словам, прием заявок на конкурс "Агростартап" завершится 19 апреля.

За два года действия программы такие гранты получили почти 50 жителей Карелии.

Ранее министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов сообщил, что количество грантов фермерам в 2021 году сократится по сравнению с 2020 годом.

С чем это связано, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".