Парфенчиков рассказал, как карельские коровы вывели Карелию в лидеры

Карелия вошла в число лидеров по надоям молока на одну корову, что опровергает утверждения о бесперспективности животноводства в республике.

Такое мнение на своей странице Вконтакте высказал глава региона Артур Парфенчиков.

"Скептикам, которые говорят, что животноводство в нашей республике бесперспективно. По данным Минсельхоза России, на 1 августа Карелия входит в число регионов–лидеров по надоям молока в расчете на одну корову. В среднем каждая буренка в Карелии дает 20 с половиной килограммов, что на 0,6 килограммов больше чем в прошлом году… Наилучшие показатели по росту надоев у совхоза "Аграрный", молочной фермы "Искра", совхозов "Ведлозерский" и "Толвуйский», - написал губернатор. Как этого удалось добиться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".