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Парфенчиков рассказал, как карельские коровы вывели Карелию в лидеры

Новости. Общество
15:56, 06 Августа 2020
фото: аккаунт Артура Парфенчикова в Твиттере
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Карелия вошла в число лидеров по надоям молока на одну корову, что опровергает утверждения о бесперспективности животноводства в республике.

Такое мнение на своей странице Вконтакте высказал глава региона Артур Парфенчиков.

"Скептикам, которые говорят, что животноводство в нашей республике бесперспективно. По данным Минсельхоза России, на 1 августа Карелия входит в число регионов–лидеров по надоям молока в расчете на одну корову. В среднем каждая буренка в Карелии дает 20 с половиной килограммов, что на 0,6 килограммов больше чем в прошлом году… Наилучшие показатели по росту надоев у совхоза "Аграрный", молочной фермы "Искра", совхозов "Ведлозерский" и "Толвуйский», - написал губернатор.

Как этого удалось добиться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-08-06 16:25:36
заноза, фас ! :)
zanoza
2020-08-06 16:51:09
однозначно, смешно дураку,что рожа на боку :)
Гость
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