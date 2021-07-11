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Парфенчиков рассказал, какой была бы Карелия с населением в 3 млн человек

Новости. Общество
14:31, 12 Июля 2021
фото: «Республика» / Сергей Юдин

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает некорректным сравнение социально-экономического положения Карелии и Финляндии, которые имеют схожие климатические условия.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства.

«У нас есть деятели, которые сравнивают даже Финляндию, но в Финляндии живет 5,5 млн населения. Это экономическая составляющая, главный фактор развития… Территория Финляндии примерно в 1,5 раза больше карельской… Если бы в Карелии сегодня жили 3 млн населения, это была бы совсем другая территория. Если бы у нас были населенные пункты с населением 200-300 тыс., а в Петрозаводске было под миллион, мы же понимаем, что это была бы экономически и социально совсем другая территория. Не лучше, не хуже, но она была бы другая. Я уже про Германию не говорю. Если сравнивать с Германией, то на территории Карелии должно проживать 45 млн человек, а не 600 тыс. Это объективная реальность», — сказал глава Карелии.

Как влияет численность населения на социально-экономическую ситуацию, он объяснил на примере строительства дорог — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Вася
2021-07-12 15:15:43
А куда он людей подевал,где они,ау?
Вася
2021-07-12 15:14:25
Дмитрий Медведев тоже ссылался на тяжелые 90-е,
елпидифор
2021-07-12 15:04:17
Это даже не дилетантизм, это - демагогия. Кто уничтожал промышленность в карельских городах, деревни, закрывая магазины, школы, ФАПы - финны?
Изя
2021-07-12 14:45:02
Сам вроде и сравнивал всё с Чехией и Финляндией . Да и не воруют там , а больше работают и кумовства то там нет ))) :)
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