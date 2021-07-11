Парфенчиков рассказал, какой была бы Карелия с населением в 3 млн человек

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает некорректным сравнение социально-экономического положения Карелии и Финляндии, которые имеют схожие климатические условия.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства.

«У нас есть деятели, которые сравнивают даже Финляндию, но в Финляндии живет 5,5 млн населения. Это экономическая составляющая, главный фактор развития… Территория Финляндии примерно в 1,5 раза больше карельской… Если бы в Карелии сегодня жили 3 млн населения, это была бы совсем другая территория. Если бы у нас были населенные пункты с населением 200-300 тыс., а в Петрозаводске было под миллион, мы же понимаем, что это была бы экономически и социально совсем другая территория. Не лучше, не хуже, но она была бы другая. Я уже про Германию не говорю. Если сравнивать с Германией, то на территории Карелии должно проживать 45 млн человек, а не 600 тыс. Это объективная реальность», — сказал глава Карелии.

Как влияет численность населения на социально-экономическую ситуацию, он объяснил на примере строительства дорог — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».