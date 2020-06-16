Парфенчиков рассказал, какой ремонт ждет бывший Дом культуры ОТЗ после выкупа у частника

Чтобы разместить в здании бывшего Дома культуры ОТЗ театр "Творческая мастерская", в нем придется проводить реконструкцию, сообщил глава Карелии.

Как напомнил глава Карелии Артур Парфенчиков, власти республики выкупают у частного собственника бывший Дом культуры ОТЗ в Петрозаводске. На приобретение здания и земельного участка выделяется из регионального бюджета 60 миллионов рублей. В настоящее время проходит документальное оформление сделки. Решение о приобретении здания на улице Гоголя было принято в ноябре прошлого года под размещение "Творческой мастерской".

"Сейчас театр располагается в здании Карельской филармонии, там небольшой зрительный зал, всего на 100 мест, актеры и работники театральных цехов работают в тесных помещениях, которых не хватает. И конечно, театру, который пользуется большой любовью зрителей, отдельное здание необходимо", - отметил Парфенчиков.

По словам главы Карелии, Дом культуры ОТЗ был выбран не случайно: он расположен в центре города, имеет статус объекта культурного наследия, кроме того здание подходит для театра и по техническим параметрам.

"Бесспорно, оно нуждается в ремонте и реконструкции: необходимо будет возвести пристройку, где разместится сцена и зрительный зал. Обследование здания и подготовка проекта - это первое, что нам предстоит сделать после завершения сделки. Объем работ предстоит серьезный, но, уверен, новоселье "Творческой мастерской" уже не за горами", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.