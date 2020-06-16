890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сто человек получили госнаграды в честь векового юбилея Карелии 2
16.06.2020 17:40
Когда откроются границы со странами Евросоюза: прогноз туроператоров 1
16.06.2020 09:01
Труп обнаружили в одной из квартир Петрозаводска
16.06.2020 09:45
Шмаеник хочет обязать жителей частного сектора в Петрозаводске сделать "домики как у Андерсена" 26
16.06.2020 14:37
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
16.06.2020 08:56

Парфенчиков рассказал, какой ремонт ждет бывший Дом культуры ОТЗ после выкупа у частника

Новости. Общество
07:50, 17 Июня 2020
фото: фото: © photogoroda / Fen
Загрузка...

Чтобы разместить в здании бывшего Дома культуры ОТЗ театр "Творческая мастерская", в нем придется проводить реконструкцию, сообщил глава Карелии.

Как напомнил глава Карелии Артур Парфенчиков, власти республики выкупают у частного собственника бывший Дом культуры ОТЗ в Петрозаводске. На приобретение здания и земельного участка выделяется из регионального бюджета 60 миллионов рублей. В настоящее время проходит документальное оформление сделки. Решение о приобретении здания на улице Гоголя было принято в ноябре прошлого года под размещение "Творческой мастерской".

"Сейчас театр располагается в здании Карельской филармонии, там небольшой зрительный зал, всего на 100 мест, актеры и работники театральных цехов работают в тесных помещениях, которых не хватает. И конечно, театру, который пользуется большой любовью зрителей, отдельное здание необходимо", -  отметил Парфенчиков.

По словам главы Карелии, Дом культуры ОТЗ был выбран не случайно: он расположен в центре города, имеет статус объекта культурного наследия, кроме того здание подходит для театра и по техническим параметрам.

"Бесспорно, оно нуждается в ремонте и реконструкции: необходимо будет возвести пристройку, где разместится сцена и зрительный зал. Обследование здания и подготовка проекта - это первое, что нам предстоит сделать после завершения сделки. Объем работ предстоит серьезный, но, уверен, новоселье "Творческой мастерской" уже не за горами", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 3
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»