Парфенчиков рассказал Медведеву о снижении уровня смертности в Карелии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, который доложил ему о социально-экономических успехах региона, в том числе о снижении уровня смертности.

По словам Парфенчикова, такие показатели достигнуты благодаря улучшению системы первичной медпомощи в республике, в частности, в этом году было открыто 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, также идет "серьезное переоснащение" медицинских учреждений оборудованием, передает ТАСС.

Тем не менее, по словам губернатора, по показателям смертности регион все еще находится ниже среднероссийского уровня, и еще многое предстоит сделать.

"В рамках и национальных проектов, и реализации федеральной целевой программы уже сделаны первые шаги и достигнуты определенные результаты. Но самое главное - нам удалось впервые переломить ситуацию со смертностью в регионе, и наметилась тенденция впервые за последние годы к снижению смертности общей, в том числе и от главной проблемы - сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал Парфенчиков в ходе встречи.