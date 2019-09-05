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Новости. Общество
16:22, 05 Сентября 2019
фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Парфенчиков рассказал Медведеву о снижении уровня смертности в Карелии

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, который доложил ему о социально-экономических успехах региона, в том числе о снижении уровня смертности.

По словам Парфенчикова, такие показатели достигнуты благодаря улучшению системы первичной медпомощи в республике, в частности, в этом году было открыто 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, также идет "серьезное переоснащение" медицинских учреждений оборудованием, передает ТАСС.

Тем не менее, по словам губернатора, по показателям смертности регион все еще находится ниже среднероссийского уровня, и еще многое предстоит сделать.

"В рамках и национальных проектов, и реализации федеральной целевой программы уже сделаны первые шаги и достигнуты определенные результаты. Но самое главное - нам удалось впервые переломить ситуацию со смертностью в регионе, и наметилась тенденция впервые за последние годы к снижению смертности общей, в том числе и от главной проблемы - сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал Парфенчиков в ходе встречи.

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Комментарии

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2019-09-05 17:32:03
— В первом полугодии 2014 года у нас рост экономики, индекс промышленного производства был почти 106 процентов – 105,9 процента. Конечно, второе полугодие несколько подкосило, но по итогам года мы всё равно выходим примерно на 101 процент. Удалось раскрутить сферы не только лесопереработки, не только полезных ископаемых, куда пришли инвестиции и наши, и не наши, — рассказал Путину Александр Худилайнен
Изя
2019-09-05 17:13:33
Карелия "застряла" на 72 месте в рейтинге соц.экономического развития и никуда не двигается . Так и о чём тут можно говорить , видимо , только об отставке . Но это другая история , про другую страну . :)
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