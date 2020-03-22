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Парфенчиков рассказал о хорошем дне и поделился позитивным фото

Новости. Общество
13:15, 22 Марта 2020
фото: официальный сайт правительства Карелии
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Глава Карелии заряжает подписчиков оптимизмом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, несмотря на сложную ситуацию в республике, пытается заряжать своих подписчиков в соцсетях оптимизмом.

Накануне вечером Парфенчиков опубликовал на странице в Фейсбуке фото на природе, у озера, рядом с костром, и написал: 

"Сегодня был хороший день. Вот сижу и думаю, какую подпись к этому фото сделать...????".

В ответ подписчики написали свои варианты: "Жизнь продолжается!", "Самая лучшая профилактика короновируса - природа", "Шашлыка не хватает!", "Удаленка!" и т.д.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2020-03-22 19:18:21
Ну ладно, хоть ему, лапушке, хорошо... Так и ждешь, что с радости начнет через костер прыгать.
sergo
2020-03-22 16:43:18
Чой то у него нос красный. На короновирус проверяли?
карел
2020-03-22 16:33:03
Без " баб " это не отдых , а недоразумение . Жалко чего то его , неухоженный какой то , видно , что потерялся в этой жизни .
Саныч
2020-03-22 15:54:00
А с чего это деловой древесиной палим? Где валежник?
Гость
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