Парфенчиков рассказал о хорошем дне и поделился позитивным фото

Глава Карелии заряжает подписчиков оптимизмом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, несмотря на сложную ситуацию в республике, пытается заряжать своих подписчиков в соцсетях оптимизмом.

Накануне вечером Парфенчиков опубликовал на странице в Фейсбуке фото на природе, у озера, рядом с костром, и написал:

"Сегодня был хороший день. Вот сижу и думаю, какую подпись к этому фото сделать...????".

В ответ подписчики написали свои варианты: "Жизнь продолжается!", "Самая лучшая профилактика короновируса - природа", "Шашлыка не хватает!", "Удаленка!" и т.д.