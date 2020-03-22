Парфенчиков рассказал о хорошем дне и поделился позитивным фото

Глава Карелии заряжает подписчиков оптимизмом.
Глава Карелии Артур Парфенчиков, несмотря на сложную ситуацию в республике, пытается заряжать своих подписчиков в соцсетях оптимизмом.
Накануне вечером Парфенчиков опубликовал на странице в Фейсбуке фото на природе, у озера, рядом с костром, и написал:
"Сегодня был хороший день. Вот сижу и думаю, какую подпись к этому фото сделать...????".
В ответ подписчики написали свои варианты: "Жизнь продолжается!", "Самая лучшая профилактика короновируса - природа", "Шашлыка не хватает!", "Удаленка!" и т.д.
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