Парфенчиков рассказал о планах устроить комфортный загородный быт жителям Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в Прионежье следует создать условия для любителей загородной жизни, которые решили переехать из Петрозаводска.

В Карелии существует необходимость развития Петрозаводской агломерации, поскольку значительное число горожан желают жить за пределами карельской столицы, но при этом вблизи от нее. В частности, такой территорией является Прионежье. Об этом Артур Парфенчиков заявил во время совещания по социально-экономическому развитию Прионежcкого района.

«Мы должны понять, сколько людей будут постоянно проживать в абсолютно хороших условиях, на природе, в своих домах, в непосредственной близости от Петрозаводска. Я думаю, что все вопросы транспортной инфраструктуры тоже должны этому способствовать. Но мы должны четко понять, сколько нам нужно детских садов, где мы эти детские сады построим, сколько нам нужно школ, какие нам нужны спортивные объекты, где нам нужно делать с вами хорошие торговые центры…. Это вопросы почты, это вопросы охраны общественного порядка и так далее. Человек должен абсолютно комфортно жить в Новой Вилге, в Шуе, в других населенных пунктах», — заявил Парфенчиков.

Артур Парфенчиков заявил, что власти должны рассматривать перспективу подобного развития территорий. По его оценке, необходимая инфраструктура должна быть организована в Прионежье.

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