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Парфенчиков рассказал о предпринимательнице из Карелии, которая на 200 тысяч подъемных купила племенной молодняк, корма и стройматериалы

Новости. Общество
13:27, 09 Августа 2020
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976
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Глава Карелии рассказал, как в республике оказывается помощь местным жителям, решившим стать предпринимателями.

"Если есть желание работать, будет и возможность. Мы всегда готовы поддержать тех, кто проявляет инициатив", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Например, Александра Крынец из поселка Новый Софпорог Лоухского района, мама двоих детей. Долгое время она была безработной и посвящала все время воспитанию сыновей. А в марте 2019 года решилась начать собственное дело.

Составила бизнес-план, обратилась в центр занятости и получила субсидию 200 тыс. рублей. На эти деньги купила племенной молодняк, стройматериалы для хлева, корма. Сейчас в хозяйстве Александры куры, козы и поросята. Со временем появились и постоянные покупатели: мясо и молоко пользуются спросом у местных жителей. И Александра решила, что пришла пора расширяться. Теперь думает построить еще один хлев для поросят или заняться разведением бычков.

Отмечу, что таких, как Александра, с каждым годом в Карелии все больше. Только в этом году финансовую поддержку получили уже более полутора сотен безработных, решивших попробовать себя в бизнесе. Подробная информация о том, как получить помощь, – в Агентствах занятости населения по месту жительства.

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