Парфенчиков рассказал о расписании авиарейсов Петрозаводск-Калининград

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил подробности об открытии авиасообщения между Петрозаводском и Калининградом.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

«Полёты начнутся уже с 21 мая: самолёты будут летать каждую пятницу до 29 октября. Время в пути — 1 час 45 минут. Билеты можно приобрести на сайте перевозчика — авиакомпании „Северсталь“», — сообщил глава республики.



По его словам, в прошлом году маршрут Петрозаводск-Калининград пользовался популярностью — рейсами воспользовались 3075 пассажиров.