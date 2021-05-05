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Парфенчиков рассказал о расписании авиарейсов Петрозаводск-Калининград

Новости. Общество
12:20, 06 Мая 2021
фото: страница Артура Пафенчикова Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил подробности об открытии авиасообщения между Петрозаводском и Калининградом.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

«Полёты начнутся уже с 21 мая: самолёты будут летать каждую пятницу до 29 октября. Время в пути — 1 час 45 минут. Билеты можно приобрести на сайте перевозчика — авиакомпании „Северсталь“», — сообщил глава республики.

По его словам, в прошлом году маршрут Петрозаводск-Калининград пользовался популярностью — рейсами воспользовались 3075 пассажиров.

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Комментарии

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Изя
2021-05-06 13:02:13
Дотации на авиапререлёты жителям где ???? :)
Гость
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