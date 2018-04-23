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Новости. Политика
08:05, 23 Апреля 2018

Парфенчиков рассказал о своей встрече с Медведевым

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В городе Кола Мурманской области под председательством премьера Дмитрия Медведева состоялось совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности, участие в котором принял глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как пояснил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в ходе совещания он внес ряд предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса Карелии.

"В 2017 году объем товаров рыбного промысла и аквакультуры вырос на 23,5 процента к уровню 2016 года, и Карелия вошла в тройку лидеров по объемам производства аквакультуры среди субъектов Российской Федерации, - рассказал Артур Парфенчиков. - В 2017 году в Карелии был построен завод по производству высококачественных рыбных кормов для лососевых видов рыб и введена вторая очередь инкубационно-вырастного цеха. В планах - строительство селекционно-племенного центра, создание производства кормов для форели, современных производств по переработке рыбы, развитие переработки дикорастущего сырья, выпуск из него новых лечебно-профилактических продуктов и сублимированной продукции. Развитие рыбохозяйственного комплекса - один из приоритетов для повышения конкурентоспособности экономики региона и требует дополнительных финансовых вливаний, о чем я говорил в своем выступлении.

С учётом моих предложений Дмитрием Анатольевичем Медведевым Минсельхозу России дано поручение по итогам совещания проработать вопрос о включении объектов по производству рыбных кормов и селекционно-генетического материала в число подпадающих под меры поддержки объектов агропромышленного комплекса. Как отметил председатель правительства - приоритетная задача, которая стоит перед регионами сегодня, - наладить переработку, чтобы рыба как можно быстрее оказалась на прилавках магазинов и на столах у наших потребителей".

 

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Комментарии

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Плейшнер
2018-04-23 12:00:04
Опять что то перепутал , Мурманск с Сочи или Китаем .
Беня
2018-04-23 11:09:12
Планов громадьё :) Но планы на то и планы, шоб их, так сказать, корректиррровать :)
Попов
2018-04-23 08:53:34
Ряд внесенных предложений исключительно будут только на бумаге. Тем временем в Онегу фекалии льются взаправду? Онежская Губа! Медвежьегорск! Экологи тихо курят, на Онегу пох....р? В Петрозаводске ливневой системы нет? Все г....о бензин,мазут,песок, стекает по пр.Ленина в Онего, ой ой 100 000 рублей в месяц ляпота.
Гарик
2018-04-23 09:09:57
Попов, Надо гнать всех , останемся с тобой ))))))))))))
Гарик
2018-04-23 08:52:54
А в газетах пишут совсем другое ( С )

""Кому война, а кому мать родная. В период тяжелейшего сирийского кризиса, который, по мнению многих, может разрешиться глобальной войной, Медведев не стал отказывать себе в удовольствии. Он летит в Мурманскую область, где собирается покататься на лыжах на горном хребте Хибины. Уже известно о том, что в пятницу Медведев в сопровождении охраны и приближённых прибудет в Мурманск. Самолёты спецотряда "Россия", который обслуживает высших чиновников, уже проводят испытательные полёты.
На лыжах премьер будет кататься не один, а в сопровождении местных чиновников. Конечно, второе лицо в государстве будут охранять - в городе ожидаются перекрытые улицы, кольца полицейской охраны: не дай Бог Медведев увидит кого-нибудь из простых смертных.
В сети уже обсуждают происходящее, и комментарии в основном негативные.
"Бесполезный председатель бесполезного правительства едет просаживать бюджетные средства".
"Денег нет, но вы держитесь! А я на горных лыжах поехал кататься".
"Из-за таких бездельников у нас и развалилась экономика".
deep
2018-04-23 08:36:45
А кто эти 2 лидера? Они так же губят пресноводные озёра форелью, не оставляя потомкам надежды на чистую воду? Да плюс к этому, химией кормов, уничтожают рыбные запасы этих озёр!
Гость
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