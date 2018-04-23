Парфенчиков рассказал о своей встрече с Медведевым

В городе Кола Мурманской области под председательством премьера Дмитрия Медведева состоялось совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности, участие в котором принял глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как пояснил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в ходе совещания он внес ряд предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса Карелии.

"В 2017 году объем товаров рыбного промысла и аквакультуры вырос на 23,5 процента к уровню 2016 года, и Карелия вошла в тройку лидеров по объемам производства аквакультуры среди субъектов Российской Федерации, - рассказал Артур Парфенчиков. - В 2017 году в Карелии был построен завод по производству высококачественных рыбных кормов для лососевых видов рыб и введена вторая очередь инкубационно-вырастного цеха. В планах - строительство селекционно-племенного центра, создание производства кормов для форели, современных производств по переработке рыбы, развитие переработки дикорастущего сырья, выпуск из него новых лечебно-профилактических продуктов и сублимированной продукции. Развитие рыбохозяйственного комплекса - один из приоритетов для повышения конкурентоспособности экономики региона и требует дополнительных финансовых вливаний, о чем я говорил в своем выступлении.

С учётом моих предложений Дмитрием Анатольевичем Медведевым Минсельхозу России дано поручение по итогам совещания проработать вопрос о включении объектов по производству рыбных кормов и селекционно-генетического материала в число подпадающих под меры поддержки объектов агропромышленного комплекса. Как отметил председатель правительства - приоритетная задача, которая стоит перед регионами сегодня, - наладить переработку, чтобы рыба как можно быстрее оказалась на прилавках магазинов и на столах у наших потребителей".