Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Парфенчиков рассказал о тысячах рабочих мест на белорусском заводе в Карелии

Новости. Общество
10:50, 24 Августа 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Заводу по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего», открытому в Петрозаводске белорусской компанией «Амкодор», потребуется около 2 тыс. специалистов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Современному предприятию необходимы высококвалифицированные кадры. В перспективе «Амкодор-Онего» рассчитывает привлечь в Петрозаводск две тысячи сотрудников из Карелии и других регионов. Поручил Минэку проработать вопрос создания условий для таких специалистов», — сообщил губернатор.

По его словам, кузницей кадров для завода должны стать Автотранспортный и Лесотехнический техникумы. «Амкодор-Онего» создаёт в Лесотехническом техникуме свои специализированные учебные классы.

Накануне глава республики побывал на заводе и увидел, как идет его реконструкция производственных площадок, оставшихся после Онежского тракторного завода.

«Мы видим, что каждый месяц эта производственная площадка меняется — сейчас идёт ремонт крыши, будут меняться все окна. В сентябре придёт очередная партия станков, а в ноябре здесь уже начнут работу линии по производству металлоконструкций для лесной техники «Амкодор», — приводит слова Парфенчикова пресс-служба правительства.

По словам генерального директора ООО «Амкодор-Онего» Александра Шакутина, предприятие готовится к выпуску новые модели харвестеров, форвардеров и лесопогрузчиков — всего 12 моделей лесной техники. По выходу на проектную мощность к 2030 году на заводе будет производиться около 600 лесных машин в год. Уже сегодня «Амкодор-Онего» получил заказов на сумму 2,4 млрд. рублей, в том числе из-за рубежа — на сумму более 1 млрд. рублей.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сказочник
2021-08-24 11:48:49
После развала ОТЗ , эту тему , с новыми "заводами", мусолят уже лет 20-30, но ничего не меняется, только "перспективы" всё
шикарнее выглядят.... однако верят этому уже только не знающие люди ...таких немного...
Вася
2021-08-24 11:42:47
вы еще Черный квадрат Малевича не видели
Самуил
2021-08-24 11:36:12
И куда будут эту лесозаготовительную технику девать? От леса пеньки да пролысины. Разве в Бразилию, джунгли косить. Так Бразилию ковидла косит.
Артурчик
2021-08-24 11:51:09
Самуил, да со сбытом мутно всё . но главное сделать громкое заявление . а дальше хоть потоп .
Вася
2021-08-24 11:20:20
От таких заголовков люди опять побегут туалетной бумагой и гречкой запасаться:))
Артурчик
2021-08-24 11:05:57
Где же и взять специалистов . если их нет физически . Если все профтех.училища " убиты" . Вопрос .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Аналитика

23.08.2021 17:30
Обществоведение
Кто пустил форелеводов в Ватнаволок? 5
Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад.
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
17.08.2021 12:10
Жить по-советски 10
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 4
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»