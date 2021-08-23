Парфенчиков рассказал о тысячах рабочих мест на белорусском заводе в Карелии

Заводу по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего», открытому в Петрозаводске белорусской компанией «Амкодор», потребуется около 2 тыс. специалистов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Современному предприятию необходимы высококвалифицированные кадры. В перспективе «Амкодор-Онего» рассчитывает привлечь в Петрозаводск две тысячи сотрудников из Карелии и других регионов. Поручил Минэку проработать вопрос создания условий для таких специалистов», — сообщил губернатор.

По его словам, кузницей кадров для завода должны стать Автотранспортный и Лесотехнический техникумы. «Амкодор-Онего» создаёт в Лесотехническом техникуме свои специализированные учебные классы.

Накануне глава республики побывал на заводе и увидел, как идет его реконструкция производственных площадок, оставшихся после Онежского тракторного завода.

«Мы видим, что каждый месяц эта производственная площадка меняется — сейчас идёт ремонт крыши, будут меняться все окна. В сентябре придёт очередная партия станков, а в ноябре здесь уже начнут работу линии по производству металлоконструкций для лесной техники «Амкодор», — приводит слова Парфенчикова пресс-служба правительства.

По словам генерального директора ООО «Амкодор-Онего» Александра Шакутина, предприятие готовится к выпуску новые модели харвестеров, форвардеров и лесопогрузчиков — всего 12 моделей лесной техники. По выходу на проектную мощность к 2030 году на заводе будет производиться около 600 лесных машин в год. Уже сегодня «Амкодор-Онего» получил заказов на сумму 2,4 млрд. рублей, в том числе из-за рубежа — на сумму более 1 млрд. рублей.